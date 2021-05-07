男童連環拳打上海迪士尼「小熊維尼」人偶 父態度強硬惹批

中國大陸網路周四（6日）流傳上海迪士尼樂園一幕打人片段，當時一名男童突然朝一名扮演小熊維尼的工作人員肚子使出連環拳。其後，片段出現工作人員和孩子父親交流的畫面，惟畫面中父親不但沒有誠懇道歉，還不滿工作人員為何針對孩子，態度遭到網友廣泛批評。目前，迪士尼方面未有作出回應，具體經過尚待釐清。

影片可見，當時小熊維尼人偶與觀眾互動完後，準備離開之際，男童突然從人群中衝了出來，用雙手瘋狂猛打人偶的肚子，附近民眾和工作人員見狀立即制止並斥責。幸而被打人偶看似沒有大礙，隨即離開現場回到了幕後，惟不少網友仍深表同情，「感覺回去的時候整個背影都是傷心」。

畫面一轉，片段來到工作人員和孩子父親交流的畫面，可過程中該父親的態度強硬，「道歉了還想怎樣」。父親認為，如果有損壞，他們會賠償，但就對於工作人員糾結於孩子的問題感到不滿。

事後不少網友批評父親蠻不講理，孩子做錯了事還理直氣壯，「能不能多給這些工作人員一些尊重」、「感覺他還有理了，真是氣得不行，這種人以後拉進黑名單好嗎」、「就算孩子小不懂事，父母幹什麼吃的？看這種家長的態度和反應就知道是真的沒素質，一句他還是孩子就能解決嗎？」、「每個熊孩子背後就是一個沒教養的熊家長，自以為是，管不住自己的娃就別帶出去溜達，今天他能打人偶，長大了他就能欺負同學」。不過也有人認為可能是工作人員一直追着不放，雙方才發生爭執。

其實，今次已非上海迪士尼首次出現人偶受遊客襲擊的情況，2017年11月曾有女遊客從扮演「花栗鼠大鼻」的工作人員背後助跑並跳高，然後奮力拍打對方腦袋，導致該職員當場痛苦抱頭，後被發現有輕微腦震盪。有目擊者表示，職員被拍打時的聲響十分大，而打人者當時更和朋友開玩笑，「我不知道不能打，就是覺得好玩」。

同月，另一名工作人員向一名男子提醒不要扯布魯托的鬍鬚時，遭其身邊的女子破口大罵，男子更衝上前打攝影師，「把你打瞎又怎麼樣」。爆料網友指，被打的攝影師當時委屈得快要哭出來。

而在2018年7月，一名ShellieMay（雪麗玫）人偶與粉絲互動後轉身離開時，也突被男遊客大力拍打頭部一下，演員即時護頭，需由他人扶着離開。迪士尼事後驅趕打人者離開，並禁止他半年內再入園。

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文章授權轉載自《香港01》