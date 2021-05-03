陸女實測「洗衣機洗龍蝦」結果大崩潰！ 網友歪樓搞笑回應

身處網路世代，大家往往喜歡在網路上分享平凡日常，其中也流傳著許多「生活小妙招」，看了讓人心動不已，卻忘了對其成效的真實性進行求證。一名大陸貴州女子便聽信網路影片的教學，將五公斤重的小龍蝦倒入洗衣機清洗，意外結果卻讓她哭笑不得。

綜合陸媒報導，大陸貴州一名周女士，上月30日因為孩子考試考得不錯，特地花了250元人民幣（約新台幣1078元）買了十斤（等同五公斤重）的小龍蝦，靈機一動參考網路影片流傳的方法，想要不費力地用洗衣機洗淨小龍蝦。不料洗了20分鐘，打開洗衣機蓋子後卻發現，小龍蝦竟然全都碎成了渣渣，只剩一堆破碎的蝦殼，讓周女直呼「影片實在太不靠譜了」。

周女事後澄清自己當時心情沉穩、沒有崩潰，甚至不小心笑出來，覺得自己有點搞笑，雖然網路上流傳的影片敢說，但她居然敢做，笑稱覺得自己傻傻的。對此，許多網友也紛紛搞笑回覆「就算有小龍蝦倖存，恐怕也會抑鬱恐懼一生」、「這個鍋洗衣機不背，我覺得把腦子放進去洗洗才正常」、「專用的小龍蝦清洗機是用超聲波清洗的，根本就沒有什麼洗衣機洗龍蝦的方法，那都只是網紅們為了搞笑拍的而已，沒想到有人會上當。」；不過，也有網友專業解答，表示「可以用洗碗機的清洗模式清洗小龍蝦，不但洗得乾淨，也不會像洗衣機那樣攪碎。」