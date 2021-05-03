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小屁孩踢爆電影布幕！ 恐遭求償77萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
廣東的一名男童和家人在電影院看電影，男童卻突然在片尾時衝到前方破壞大銀幕。 示意圖／ingimage
廣東的一名男童和家人在電影院看電影，男童卻突然在片尾時衝到前方破壞大銀幕。 示意圖／ingimage

日前在中國大陸廣東的一名男童，和家人一起在電影院看電影，卻突然在片尾時跑到前方衝撞放映幕，導致約18萬元人民幣（約77萬元新台幣）的銀幕損壞。對此，電影院的相關工作人員也說明，目前已經報警找尋這一家人，但仍尚未尋獲。

據大陸《最熱點》報導指出，當下男童的一舉一動都被監視器拍下，且從監視畫面中可見，男童是在電影播放到片尾字幕時衝到最前方，首先是用了雙手推了銀幕，再來是手腳並用的開始對銀幕拳打腳踢，但奇怪的是，男童破壞銀幕的過程中並未受到任何人制止。

對此，該電影院的工作人員說明，遭破壞的銀幕是院內最大且最貴的銀幕之一，損壞的部分已經影響了放映效果，基本上是無法修補的，只能更換整塊幕布，而目前估價的結果是需耗資18萬元人民幣。目前院方雖未提出相關的賠償請求，但已報警尋找男童及其家人。

電影 廣東

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