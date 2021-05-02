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陸四川男腦內長滿寄生蟲猶如芝麻餅 醫生籲勿吃此類食品

香港01 / 林芷瑩
醫師表示張先生腦內「看起來就像一張芝麻餅」。（紅星新聞）
醫師表示張先生腦內「看起來就像一張芝麻餅」。（紅星新聞）

大陸五一小長假昨（1日）開始，不少人都出遊吃喝玩樂，但不注意飲食分分鐘會「搞壞身體」。四川成都市30歲男子小胡（化名）及40歲的張先生，近日因長期頭痛到醫院求醫，結果發現腦內有寄生蟲，其中張先生腦內的寄生蟲更密密麻麻難以計數，猶如一塊「芝麻餅」。醫生指出，兩名患者曾經進食生肉、生魚片，蟲卵隨血液進入腦部；而唯一預防腦內生寄生蟲的辦法就是拒絕生食肉類。

根據《紅星新聞》報導，小胡頭痛前食過幾次生魚片，平時愛食螺螄及醉蝦。他因為頭痛症狀長達半個月之久，最終在近日到醫院求診，經查發現腦內有3個寄生蟲。

張先生常年以來都有食只經風乾、未煮熟的犛牛肉乾的習慣，導致寄生蟲蟲卵反覆多次進入其體內，最後令腦內長滿寄生蟲。張先生的頭痛症狀已長達一個月之久，每次頭痛都會服用止痛藥，但近期他發現即使加大藥量仍未能舒緩症狀，於是到醫院求診。

成都三六三醫院神經內科主任醫師宋曉徵表示，兩名患者腦內的是囊蟲，是豬肉絛蟲的幼蟲。豬肉絛蟲是一種常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生的或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，蟲卵便開始在人體消化道內發育，最終隨血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。

醫師提醒，腦內寄生蟲不去除會誘發癲癇、視神經受損等問題，而一般的鹽、辣椒、料酒等是無法殺死食物中寄生蟲蟲卵，因此最根本的辦法是拒絕生食肉類、生魚片、醉蝦，徹底煮熟食物，才能避免腦內有寄生蟲。

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文章授權轉載自《香港01》

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