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江西工地挖出6600萬年前恐龍蛋化石 網笑樣子像牛肉「餓了」
大陸江西贛州于都縣寬田鄉楊公村一處工地上，近日被挖掘機挖出10枚橢圓形「石疙瘩」，專家鑑定這些碗口大小的「石疙瘩」為6600萬年前的恐龍蛋化石，引發網友關注，更有網友笑指「太像牛肉了」。目前，這批恐龍蛋化石已被收入於都縣博物館館藏。
據了解，該批白堊紀時期的恐龍蛋化石部分表面仍留有蛋殼殘留，並具有瘤狀尖起和鏈條狀楞紋紋飾，其內部無核，充填着泥質和方解石。事件引起網友熱議，有網友笑指這些化石的樣子與牛肉神似，不少人更稱看到這些化石都「看餓了」。但也有人表示如果不是由專業人士，還真看不出來這些是化石，以為只是普通的石頭。
值得注意的是，如果一般民眾有幸挖掘到這種化石不應該私藏，因其時間太過久遠，本身會產生一種輻射，對身體存在危害。根據大陸現行《 文物法 》規定，古脊椎動物化石出土即為文物，並受到保護任何人均不得盜掘和盜賣。
盜掘國家保護的具有科學價值的古人類化石和古脊椎動物化石，在大陸可處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。情節較輕則處3年以下有期徒刑、拘役或者管制和處罰金。
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文章授權轉載自《香港01》
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