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驚見短裙妹飛上天！巨型風箏帶人吊半空 主人澄清：是她們想試

香港01 / 李納德
風箏主人稱是女生們主動提出想被風箏扯上天，只是離地6、7公尺，認為很安全。 圖／截自微博影片
風箏主人稱是女生們主動提出想被風箏扯上天，只是離地6、7公尺，認為很安全。 圖／截自微博影片

放風箏途中居然見到有個女生被扯上天！江蘇日前瘋傳一條女生被風箏扯上天的影片，該名穿短裙的女生拉著風箏的繩被扯到半空中，畫面非常驚險。巨型風箏主人向陸媒表示，是女生主動提出要上天，「幾個女孩都試了」，又指女孩只是飛到6、7公尺高左右，很安全。網友看完片段揶揄女生和風箏主人都要「長點腦子」，「如果線斷了，就是另一個新聞了」。

微博日前熱傳一段放風箏片段，事件發生於江蘇徐州，影片中一名穿短裙的女生上身綁上一條紅色繩子接連風箏繩，2個原本拉住風箏繩的男子一放手，女生馬上被風箏扯上天，吊在半空中非常驚險，下方有不少民眾觀看，過了一會再降落，2個男人馬上上前按住風箏的繩子。

影片引起熱議，巨型風箏的持有者劉先生澄清，是有班女生自己提出想被風箏扯上天的，「她們就想試一下嘛，有好幾個女孩都試了」，他強調風箏質素沒有問題，用的繩子都不是普通的風箏繩子，「都是用那種安全繩，是用來攀岩或者拖車的粗繩」。

劉先生不斷強調安全性，女生上天時下面有幾個人在拉住繩子，「她們上去的的話最多就6、7米吧，也就幾秒鐘的時間，幾秒、十幾秒」，直接用手抓着繩子，女生看上去很輕，「估計就70、80斤，安全問題是可以保證的，風箏是我的，她出了安全問題也是我的問題吧」，但表示自己並沒有收費。

然而，有風箏圈業內人士向內媒表示，影片中的行為存在危險性，風箏的連接環可能斷開，民眾請勿嘗試。網民就批評這樣將人用風箏放上天非常危險，萬一出事風箏主人也不會光說女生自願就沒有責任，「運氣不好，0.5米也能摔死人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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