人妻偷加「防出軌藥」懲罰尪 醫生警告：影響性功能且會致癌

近日，一篇關於「網店專賣治男性出軌藥」的文章在網絡瘋傳。文中提到部分女性為制止丈夫出軌，網購一款名為「乙烯雌酚」的藥品偷偷為丈夫食用，因該藥物具有抑制男性勃起的效果，可有效防止出軌。對此，有內地醫生表示，長期服用「乙烯雌酚」會影響男性性功能、精力以及體力，還會加大心腦血管系統的患病風險，甚至會引起生殖器惡性癌症。

據《瀟湘晨報》報道，近日一篇名為《給老公飯裡下陽痿藥？小說都不敢這麼編》的文章在網絡瘋傳，這款「陽痿藥」實為有抑制男性勃起作用的「乙烯雌酚」，可通過網購平台進行購買。有售賣「乙烯雌酚」藥品的網店介紹稱，該藥物為一種白色粉末，無異味易溶於水，男性在食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果，亦有些人當天就有效果，停藥21天就可恢復正常，沒有副作用。

網店又介紹指，「乙烯雌酚」的價格為50克90元人民幣（約新台幣386元）、100克170元（約新台幣729元）、200克320元（約新台幣1373元），食用時一次1—2克，可加在粥、飯、水、牛奶中服用。網店說，「乙烯雌酚」銷量不錯，一個月大約有100多人購買此藥，「太多人買了，一個月100人是少的」。

從買家對「乙烯雌酚」的評價可以發現，該藥的藥效比較明顯，有女性買家評價：「效果很好，用完再來」。「我大概是給丈夫用後第二周起效吧，老公現在基本在家很乖」。「用了幾天效果很好，對待那種人，只有這樣了，用完再來」。「用完後他就有性功能障礙了，他自己還說怎麼了？為了家庭沒辦法，別怪我，繼續使用給他」。

目前，「乙烯雌酚」就疑似在網購平台中下架，但《瀟湘晨報》報道稱，有網店表示，「雖然下架，但依然可以賣。可以拍下其他商品鏈接，實際給你發這個。」

那麼，「乙烯雌酚」真的如店家所講般「沒有副作用」嗎？湖南省第二人民醫院藥學部藥師羅沫介紹，「乙烯雌酚」是一種合成類的雌激素，主要用於因為病變所導致的雌激素不足和月經週期的調節，由於合成雌激素副作用比較大，已經被逐漸淘汰。男性服用此藥會有極高致癌風險，會引起生殖器的惡性癌症。若在懷孕期間誤服此藥，甚至會影響胎兒發育。「世界衛生組織將其列入了一級致癌物名錄，它也是中國食品動物中禁止使用的藥品。」

對此，北京市某事務所姚志鬥律師表示，若妻子這樣做造成丈夫身體損傷不嚴重的話，受害者有權向生產廠家、銷售平台要求承擔侵權賠償責任。丈夫身體受損嚴重時，才會涉及妻子的刑事責任。

部分女性偷偷為丈夫食用「乙烯雌酚」，防止丈夫出軌。圖／瀟湘晨報

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文章授權轉載自《香港01》