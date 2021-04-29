陸10歲男童當街燒4車 原因竟為「想看車爆炸飛起來」

中國大陸廣東陽江市近日4輛泊在路邊的車先後突然起火，警方追查後，發現事件的始作俑者竟是一名年僅10歲的男童，他到案後坦言是因在電視上看到爆炸覺得非常刺激才放火燒車，「想看車爆炸飛起來」。

本月18日，警方獲報指石灣村舊寨有2輛汽車起火，起火部位均為小汽車車頭處。消防員接報後立即趕赴現場把火撲滅，同時警方發現距離兩車100米處，還有一輛紅色小汽車尾部有輕微燒過的痕跡。其實，這已非當地近日首次有汽車被縱火，早在11日，一輛白色雪佛蘭（Chevrolet）車也被點燃。

經查，原來4輛車被燒都是一名居住在附近的10歲男童所為，他事後自述點火原因，稱他是因為覺得電視上的爆炸很刺激，好奇之下就點火燒車，想看車爆炸飛起來的畫面。根據中國大陸法律規定，不滿16周歲者放火罪不予刑事處罰，責令家長加以管教，而火災造成的損失由家長或監護人承擔。

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文章授權轉載自《香港01》