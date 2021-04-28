男子列車上鼻血流不止！ 55名醫護蜂擁而上 網驚：運氣太好了

搭乘大眾運輸時，如遇身體不適可向列車長求助，但這樣壯觀的緊急救援你有看過嗎？大陸一名男子搭乘列車時突然「鼻血狂噴」，列車長得知後緊急廣播，徵求醫護人員前往協助，沒想到一共來了55名醫護人士協助，令網友驚呼「這醫護量太飽和了」。

根據《封面新聞》報導指出，大陸一輛陝西延安開往四川成都的D1925次列車上，有名男乘客突然流鼻血，出血情況相當嚴重，列車長立刻進行廣播尋求協助，「三號車廂有旅客突發疾病，請列車上的醫務人員聽到廣播後，速到三號車廂集合」，沒想到巧合的是，車上剛好有來自四川大學華西醫院的55名醫務人員，他們才剛結束了在延安舉行的3天培訓課程。

來自不同專業的醫生迅速前往三號車廂救治男子，經過初步診斷，發現潘姓乘客有高血壓病史，早上忘記吃藥，量了血壓和心率後，初步判斷是高血壓引發鼻腔內血管破裂造成的出血，經過鼻部壓迫止血處理和心血管用藥，患者鼻血止住、心緒平復，血壓也慢慢降下來，因仍有頭暈症狀，華西醫生建議列車長聯繫家屬，就近下車送醫進行下一步治療。

男子因高血壓引發鼻腔內血管破裂出血，有幸車上剛好有55名來自華西醫院的醫護人員及時救治。圖擷自 封面新聞微博

網友紛紛笑道，「這醫護量太飽和了」、「華西醫院的號有錢都不一定掛得上」、「運氣真好，遇到55個頂級的醫生，鬼門關都能給你拉回來」、「去醫院排三天對都不能排到這些專家，居然在列車上享受免費的專家會診」、「感覺能列出十種以上治療方案」、「55個醫生全科室會診，這人拯救過銀河系吧」、「這待遇一般人還真遇不上，太幸運了」、「這運氣太好了」。