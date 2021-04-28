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機場男廁洗手台竟佈滿3億年化石 專家：有望成打卡熱點
中國礦業大學地質系陳尚斌主任近日出差期間，於貴州貴陽機場的洗手間發現洗手池台板上佈滿化石殘骸。經專家鑑定，這竟是3億年前的鴞頭貝化石。有地質學家甚至戲稱，貴陽機場的男廁有潛力成為網紅打卡地。
一名微博認證為江蘇省地質調查研究院副院長兼館長的用戶近日發文稱，陳尚斌當時發現了化石殘骸後，隨手就照相發到朋友圈，後來地層古生物專家錢邁平博士鑑定，證實這些為距今3億年的鴞頭貝化石。據描述，鴞頭貝化石為「殼大，近圓形，雙凸，腹瓣凸度稍高。鉸含線短彎，具三角雙板，卵形肉莖孔位於三角板上部。殼面光滑。腹瓣內具高大中板。背中板短。腕環寬長」。
據悉，產自廣西武宣至象州一帶的鴞頭貝化石是常見的化石層，距今已有約3億9千萬年的歷史。
其實，在日常生活中的小事物發現化石蹤跡並不罕見，例如在香港，有專門研究古生物化石的專家曾在沙田車站一幅雲石鋪設的磚牆，發現大量海洋化石，當中包括已滅絕的史前海洋軟體動物，推測製成雲石磚牆的岩層年代超過一億年。
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文章授權轉載自《香港01》
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