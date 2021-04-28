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一口氣深蹲200下！男孩排出「醬油尿」 醫生揪出病因嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名男孩因為一口氣深蹲200下，造成大腿肌肉痠痛，尿液甚至呈現醬油色。示意圖／Ingimage
大陸一名男孩因為一口氣深蹲200下，造成大腿肌肉痠痛，尿液甚至呈現醬油色。示意圖／Ingimage

運動雖然重要，但也要量力而為！大陸一名國中生平日鮮少運動，某天心血來潮，一口氣做200下深蹲，導致全身肌肉痠痛，甚至尿液排出來呈現「醬油色」。求醫後被發現罹患「橫紋肌溶解症」，若未及時治療，後果不堪設想。

根據《澎湃新聞》報導，大陸江蘇省一名13歲國中生，因為課業繁重，很少做運動，有一天他一下子做了200下深蹲，完成後卻感到身體不適，大腿肌肉變得痠痛無力，甚至排出的尿液顏色都不太正常，呈現如同醬油一樣的深褐色，家長得知後，緊急將他送醫治療。

醫生診斷後，發現男孩除了雙側肌肉僵硬，血檢酶譜也比正常值高出500倍，確認罹患「橫紋肌溶解症」，經過住院治療後，已經渡過危險期。醫生也表示，所幸男孩及時就醫，不然可能引起急性腎衰竭，走上洗腎一途，嚴重的話甚至喪命，後果不堪設想。

報導也指出，導致「橫紋肌溶解症」的病因有很多，大致分為物理性及非物理性。物理性病因就像男孩狀況一樣，有過量運動、肌肉擠壓傷等狀況；而非物理性病因是受到患者免疫性疾病、內分泌及遺傳因素等影響。

醫生指出，運動過量是導致「橫紋肌溶解症」的最常見原因之一。無論是不常運動的民眾或是運動健將，都不要一時之間強求自己大幅提高訓練量或強度，「循序漸進才是王道」，同時運動前也要熱身，多多補充水分。

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