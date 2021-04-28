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男孩遭水牛狂頂撞飛拋進車底 1個動作求饒保命

香港01 / 卡洛兒
近日陸網瘋傳一段影片，一名男童在街頭玩耍期間，被水牛用牛角狂頂並將他狠摔在地。圖／取自Youtube
近日陸網瘋傳一段影片，一名男童在街頭玩耍期間，被水牛用牛角狂頂並將他狠摔在地。圖／取自Youtube

遇到大型動物襲擊，可以怎樣避過一劫？中國大陸一支影片在網路熱傳，只見一名男童在街頭玩耍期間，被一隻水牛用牛角狂頂並將他狠摔在地，機智的他情急下立即躲進車底並做出一個動作，牛隻才悻悻然離去。

據陸網報導，事發於前日（26日）下午近2點，有隻水牛在福建省龍巖市一處村落跑來跑去，男童突然從草叢中跑出來，後面的水牛用角瘋狂頂撞他，鞋子都甩掉，甚至拋高將他摔落地，恰巧掉落旁邊的車底。

男童其後小心翼翼地爬出車底，並趴地向牛隻連聲道歉，「對不起牛大哥，你別打我好不！」最終牛隻彷彿聽懂他的道歉就轉身離開了。男童見情況許可就起來穿回掉落在一旁的鞋子，趕忙逃離現場。警方接到報案後趕到現場，並用無人機紅外線進行空中搜索，最終發現了水牛的蹤跡並成功將其擊斃。

男童被拋進車底，情急之下趴地向牛隻連聲道歉，水牛後才緩緩離去。圖／取自Youtube
男童被拋進車底，情急之下趴地向牛隻連聲道歉，水牛後才緩緩離去。圖／取自Youtube

影片引來網上熱議，片中未有拍到男孩為何被襲擊，但不少人都驚呼男孩太可憐了，被頂到飛起，又指幸好孩子褔大命大，希望沒有大礙，怕他將來會有童年陰影。亦有網友表示片段又心痛又好笑，直指小男孩聰明勇敢。

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文章授權轉載自《香港01》

水牛 福建

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