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小學生去動物園玩 見熊貓興奮到「將鋼化玻璃拍碎」

香港01 / 朱利安
有網友在微博上傳照片，指深圳野生動物園的熊貓館的鋼化玻璃被小學生拍碎。 圖／微博
有網友在微博上傳照片，指深圳野生動物園的熊貓館的鋼化玻璃被小學生拍碎。 圖／微博

小朋友看到可愛的動物難免會興奮大叫，甚至手舞足蹈，但孩子一時興奮，竟然暗藏難以估計的破壞力？中國大陸深圳1間動物園日前就發生熊貓館鋼化玻璃碎裂事件，而出手者是一班小學生！所幸事件中沒有動物或遊客受傷，園方亦承認真有其事，指玻璃只碎了外層，內層完好無缺。

事件引來網友討論，有人批評校方沒有對小朋友做好事前教育，部份人則笑言「這是鐵砂掌嗎？」，驚訝玻璃竟然輕易被孩童拍碎。

大陸1名女網友上周一（19日）在微博發帖，表示當天到深圳野生動物園探望大熊貓時，遇到小學生前來參觀，她隨即被人流擠到一旁，後來卻目睹學生們邊拍打玻璃，一邊嚷嚷大叫着「熊貓快起來」，老師看着也沒有出聲阻止，讓她無奈慨嘆，「難為兩隻（熊）貓今天一整天都在忍受」，指責校方應事先教育好小朋友探望動物的禮儀才去參觀。

負責人續指，小學生最終竟將玻璃拍碎，她當下沒有細看小朋友手上是否持有硬物等，但幸好玻璃只是碎裂，未有完全破碎掉落，她立即叫老師帶小學生們離開，自己再跑到小吃部通知工作人員，發現飼養員稍早前已透過閉路電視聽到聲音，並趕到現場，叫醒了熊貓及轉移到安全的地方。

深圳野生動物園回應指稱，館內的鋼化玻璃有2層，照片中破碎的屬外層玻璃，內層仍然是完好，估計2天內完成修復，但未有解釋為何小朋友亦能把玻璃拍碎。

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文章授權轉載自《香港01》

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