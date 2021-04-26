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女嬰睡覺都不哭也不鬧 人妻破門難以置信眼前場景大罵公公：不要臉

聯合新聞網 / 綜合報導
現代很多年輕家長對老人家帶孫的方式有不同的意見，若沒溝通好，常會引發家庭爭執。示意圖／ingimage
現代很多年輕家長對老人家帶孫的方式有不同的意見，若沒溝通好，常會引發家庭爭執。示意圖／ingimage

現代年輕夫妻育兒教養觀念與老一輩的早已大不同，若平常生活中沒有耐心溝通好，常容易引起不避要的誤會與爭執。近日一名人妻因為小女嬰的午睡問題，對於公公哄孩子入睡的方式有意見，引發網友們熱議。

據大陸騰訊網報導，該名人妻休完產假後準備返回職場工作，因此沒有多餘的時間帶剛出生的孩子，雖然婆婆已經退休了，但還是在忙工作的事，每天行程排得滿滿的，也沒辦法幫忙帶孩子。

後來公公主動提出可以幫忙，加上老公小時候也是公公帶大的，於是她就暫時放心把孩子托予公公照顧。就這樣過了一陣子，唯一某件事讓她好奇的是，自從公公開始帶孩子之後，小女嬰睡覺總是睡得特別香甜，不哭鬧也不會吵。

於是她有次趁著公公哄小女嬰入睡後，跑到房間去偷看，沒想到眼見驚見的這一幕畫面讓她氣到不行，只見公公把小女嬰放在自己身上，嘴巴還剛好對著胸口，她當場衝進去將女兒抱開並對公公痛罵「不要臉」，而公公則一臉茫然，事後該名人妻不知道該怎麼跟老公及婆婆解釋。

育兒專家則認為，有些媽媽可能比較不放心把孫女給爺爺，畢竟社會上還是有關於這方面的負面新聞，但若要過份擴大解讀為有猥褻或性侵意圖，則想得太嚴重了，因為通常大人為了安撫小嬰兒入睡，製造一個較有安全感的空間，多少會把孩子擁入懷中，又或者，只是因為這名人妻從房門外看的角度讓她產生了誤會。

另外，搜狐號「孕育乖寶寶」也指出，現代生活壓力讓許多年輕父母必須多花時間投入工作裡，由家中長輩帶孩子成了順理成章的選擇，老人家通常會用過去活了大半輩子的經驗來帶孫，而年輕人的教育理念和父母也不盡相同，無論如何，家長們提前做好溝通，才能避免更多家庭衝突。

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