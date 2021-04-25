破地而出！教師宿舍長出巨無霸竹筍 不到一個月竟有4公尺高

教師宿舍裡竟長出4公尺竹筍！近日大陸湖南一間學校的女教師宿舍內，竟有一根竹筍突然從水泥地的裂縫中長出，不到一個月就已將近4公尺高，甚至快戳到天花板，竹筍旺盛的生命力驚呆不少當地民眾，女教師也希望網友能幫忙出主意，來處理這根「巨無霸」竹筍。

根據大陸媒體《 網易新聞 》報導，湖南桃江縣一名女教師，在三月時忽然發現宿舍水泥地上出現了裂縫，不少有經驗的教師紛紛表示「要長竹子了」，因為桃江素有「楠竹之鄉」一說，加上學校過去剛好是一片竹林，而且教師宿舍隔壁剛好也有一片小竹林。

從照片中可見，竹筍從地底裡冒出，宿舍內的石頭地板出現大大的裂痕，三月時竹筍原本還冒出一點點頭，但到了四月越長越粗已經比人還高，甚至快要戳破天花板。

報導中也提到，現在這根竹筍已經長到4公尺高了，女教師認為再任由其長下去也不是辦法，最後學校決定近期將竹筍挖掉，然後補上水泥，因為比起一根竹筍，房子的安全更重要。