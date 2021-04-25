快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破地而出！教師宿舍長出巨無霸竹筍 不到一個月竟有4公尺高

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸湖南一間學校的女教師宿舍內，一根竹筍突然從水泥地的裂縫中長出，不到一個月就已將近4公尺高。圖擷自網易新聞
大陸湖南一間學校的女教師宿舍內，一根竹筍突然從水泥地的裂縫中長出，不到一個月就已將近4公尺高。圖擷自網易新聞

教師宿舍裡竟長出4公尺竹筍！近日大陸湖南一間學校的女教師宿舍內，竟有一根竹筍突然從水泥地的裂縫中長出，不到一個月就已將近4公尺高，甚至快戳到天花板，竹筍旺盛的生命力驚呆不少當地民眾，女教師也希望網友能幫忙出主意，來處理這根「巨無霸」竹筍。

根據大陸媒體《 網易新聞 》報導，湖南桃江縣一名女教師，在三月時忽然發現宿舍水泥地上出現了裂縫，不少有經驗的教師紛紛表示「要長竹子了」，因為桃江素有「楠竹之鄉」一說，加上學校過去剛好是一片竹林，而且教師宿舍隔壁剛好也有一片小竹林。

從照片中可見，竹筍從地底裡冒出，宿舍內的石頭地板出現大大的裂痕，三月時竹筍原本還冒出一點點頭，但到了四月越長越粗已經比人還高，甚至快要戳破天花板。

報導中也提到，現在這根竹筍已經長到4公尺高了，女教師認為再任由其長下去也不是辦法，最後學校決定近期將竹筍挖掉，然後補上水泥，因為比起一根竹筍，房子的安全更重要。

竹筍從地底冒出，不到一個月就長到將近4公尺高。圖擷自網易新聞
竹筍從地底冒出，不到一個月就長到將近4公尺高。圖擷自網易新聞

宿舍

延伸閱讀

嬰兒被放陽台髒地大哭「後頭都盆栽」 鄰居直擊：父只顧澆花

太強啦！童抄課文連QRcode也不放過 網笑：新技能解鎖

日本迪士尼上架維尼迷因梗產品 鄉民驚：當心辱華警告

刷載具為何還要印明細？ 網曝用途：沒拿就GG

相關新聞

破地而出！教師宿舍長出巨無霸竹筍 不到一個月竟有4公尺高

教師宿舍裡竟長出4公尺竹筍！近日大陸湖南一間學校的女教師宿舍內，竟有一根竹筍突然從水泥地的裂縫中長出，不到一個月就已將近4公尺高，甚至快戳到天花板，竹筍旺盛的生命力驚呆不少當地民眾，女教師也希望網友能幫忙出主意，來處理這根「巨無霸」竹筍。

求職者問「加班有加班費嗎？」人資爆氣：我們不收垃圾

在許多產業，因為事情多，加班是很正常的事。不過大陸近期有一間公司，人資詢問求職者能不能接受加班時，因為求職者問了一句「加班時間長會給加班費嗎？」，瞬間爆氣，拋出一句「我們不收垃圾」的話，讓眾人都看傻眼了。

陸寫作刊物登超驚嚇詩歌 「半年前淹死的那個小孩沖我笑」

不少寫作專刊都會刊登現代詩作品，可是近日《現代寫作》一首作品卻因其「驚悚」程度，引發家長熱議。

星巴克限時自帶杯免費喝咖啡 竟然有人帶桶來裝

每年的世界地球日，星巴克都會有自帶杯免費喝咖啡的限時活動，今年也不例外。但在大陸，竟然出現有消費者帶著桶裝水瓶來裝咖啡。

山西北白鵝墓地出土5件「貓爪金飾」 網友笑稱：最萌文物

山西北白鵝墓地近日出土五件貓爪金飾，吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。

網戀7年從沒視訊 純情男遭騙562萬才知「女友」有老婆了

大陸上海男子田先生7年前與通過網絡遊戲相識的「女子」葉夢雪（化名）發展成網戀關係，即使多年來從未作視像交流或語音聊天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。