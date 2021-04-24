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求職者問「加班有加班費嗎？」人資爆氣：我們不收垃圾

聯合新聞網 / 綜合報導
求職者問了有無加班費，沒想到人資卻爆氣。 圖／ingimage
求職者問了有無加班費，沒想到人資卻爆氣。 圖／ingimage

在許多產業，因為事情多，加班是很正常的事。不過大陸近期有一間公司，人資詢問求職者能不能接受加班時，因為求職者問了一句「加班時間長會給加班費嗎？」，瞬間爆氣，拋出一句「我們不收垃圾」的話，讓眾人都看傻眼了。

根據陸媒報導，近期這段對話在大陸網友間瘋狂流傳，據了解，這是廣州某公司人資與求職者之間的對話，人資先是問了，「能接受加班嗎？」，求職者則回應，「如果是那段時間忙，偶爾加班我覺得是正常的」，求職者接著問，「加班時間長會給加班費嗎？」。

沒想到人資看到這句話後瞬間爆氣，回應，「你在學校老師下課拖延會補給你休息時間嗎？加班是看項目的，項目做得好就會有對應的獎金，獎金比加班費多，不是僅僅只看眼前的一點點加班費。」，甚至還要求職者「沒進入職場前先放低姿態學習，而不是去計較加班。」

求職者也不甘示弱回嗆，「真是謝謝指教，我的人情面還輪不到你來說三道四」，人資最後也再嗆，「好呢，我們也不收垃圾，再見」，網友看完對話也傻眼，直言「幸好沒進入這間公司上班，否則應該會被逼無償加班。」

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