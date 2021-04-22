陸寫作刊物登超驚嚇詩歌 「半年前淹死的那個小孩沖我笑」

不少寫作專刊都會刊登現代詩作品，可是近日《現代寫作》一首作品卻因其「驚悚」程度，引發家長熱議。

作為初中寫作專刊，《現代寫作》近日刊登了一首名為《河》的現代詩，內容為：「晚上/我拿手電筒往河裡照/半年前淹死的那個/小孩/在水里寫作業/他看見有光/就抬起頭/沖我笑。」

事件立即引發熱議，來自江蘇宿遷的家長張女士周二（20日）直言「這首詩的畫面感很強，我家小孩看到後嚇壞了」。也有許多網民紛紛腦洞大開作出調侃，「意境不錯，就是好驚悚啊」、「編輯是拍鬼片出身的嗎」、「變成飄飄了都還要寫作業真的太慘了」、「這是在告訴孩子們，死不可怕，怕的是死了還要寫作業」。也有網民認為畫面感強說明作者寫得好，家長不必反應過度。

延伸閱讀：

台積電爸包一萬紅包8歲兒竟嫌太寒酸 舉動令人傻眼

十省區禁老師要求家長批改學生作業 部分將作業管理納績效考核

文章授權轉載自《香港01》