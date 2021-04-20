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陸粉絲為《進擊的巨人》這角色辦追悼會 網笑：吃飽太閒
為哀悼《進擊的巨人》主角艾連去世，有中國粉絲舉辦了非常認真的實體追悼會，網民笑說：「食飽了撐著沒事做！」其實，為動漫角色搞追悼會並非首次，一齊睇睇。
講到開追悼會，你可能馬上聯想到教車師傅那句：「一二一二、隻腳呀！又開追悼會啦！」不過這次的艾連同志追悼會，是超認真的！
2021年4月16日，微博網民「跳海大院 」出文，報告他在廣州舉行了一場悼《進擊的巨人》主角艾連追悼會，事源他覺得網上話題都集中在《巨人》結局鋪排，將作者打成戰犯，沒太多人真正為陪伴讀者近12年的艾連去世傷心，於是他決定與一班親友舉行是次活動。
有人會覺得大家是否太閒了，笑他們無聊，但亦有網民為他們的認真而鼓掌。但不要因為他們是中國fans，就先入為主笑他們膠，其實過去日本那邊都曾配合動漫角色在劇中死亡而進行道別活動。
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文章授權轉載自《香港01》
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