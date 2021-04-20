陝西漢墓出土罕見大型陶倉還裝滿小米 網驚：吃了能成仙

陝西省考古研究院考古人員最近在西安大堡子墓地發現一座保存完整的西漢早期墓葬，令人驚喜的是在墓葬內發現一個非常罕見的大型陶倉，陶倉內還發現了滿滿一倉糧食。

專家分析指，這些糧食應該是「粟」，北方俗稱小米。在漢代，小米是北方地區人們的主食。

中新社及陝視新聞等報道指，大堡子墓地地處涇河南岸台塬（陝西咸陽塬東北部），黃土堆積豐厚、地勢平整開闊。2020年至今，陝西省考古研究院在發掘區域進行考古工作，截至目前，清理墓葬400餘座，出土陶、銅、玉、鐵等各類遺物近2000件（組），以西漢早期遺存為主要文化內涵。

本次發掘的墓葬是目前在大堡子墓地發掘的保存情況最完整，出土器物數量最多，器物種類最豐富，器物組合最完整的一座墓葬。目前出土鎏金銅器、銅容器、玉器、彩繪陶器（陶俑）等近百件珍貴文物。

陝西省考古研究院大堡子考古隊隊長朱瑛培表示，考古人員在墓葬西側壁龕內發現了一個大體量的陶房倉，高80厘米左右，長1米左右。相比之前發現的西漢房倉，這樣大體量的倉在之前很少發現。在倉內發現有糧食，通過專家鑑定應該是「粟」，也就是小米。這為判斷當時西漢人的飲食結構，提供了非常重要的材料。

另外有專家指，考古人員會對這些小米進行碳十四檢測，以進一步分析這些糧食的相關信息。

考古人員又在墓主人的腰部發現一枚玉印，顯示墓主人名字叫「葽奢」。經過初步鑑定，墓主人是一名男性，年齡應該在20歲以上。

網友熱議「穿越了兩千多年的糧食」、「這，吃了能成仙！」、「能種出來嗎？種出來嚐嚐」、「西安的人民，趕緊回自己老家古宅看看，萬一也挖出來什麼寶藏呢」、「真好，糧滿倉，後代一定是衣食無憂了」、「裝的為什麼不是華為？」

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文章授權轉載自《香港01》