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肌肉西裝上市！不用上健身房一秒變猛男

聯合新聞網 / 綜合報導
穿上肌肉西裝一秒變猛男。圖／取自taobao
穿上肌肉西裝一秒變猛男。圖／取自taobao

想讓自己身材看起來肌肉精實，又不想上健身房或進行昂貴的外科手術，或許可考慮選購這套能瞬間變身的西裝

大陸購物網站淘寶出現一套「肌肉西裝」，視消費者想買上半身、下半身或全身部位，售價落在790人民幣（約合新台幣3400元）至3980人民幣（約合新台幣17000元）間。是由100％醫用級矽膠製成，還提供終生「舊衣換新衣」的服務。

網友devil451989提到：「這就跟女性化妝、戴假指甲假髮、穿高跟鞋跟魔術胸罩，穿塑身內衣是一樣意思吧。」網友cataliniordach1認為這套服裝設計滿足不同客層需求：「有些人生活很忙或經濟條件不好，難以練成這樣高標的身材。也有些人再怎麼努力也很難達到這樣的外觀。」

網友werewindle則好奇肌肉西裝的功效：「穿在我啤酒肚上不知道會有什麼效果？」網友arturhellmann突破盲點表示：「首先要瘦到能塞進那套衣服，才能有最後的效果。」網友tafparsons指出肌肉西裝看起來不透氣：「感覺穿上去會大爆汗，聞起來會跟去了健身房一樣。」

而實際購買肌肉西裝的顧客則有逾9成滿意。顧客張先生就大讚產品效果逼真：「女朋友總嫌我太瘦沒有安全感，收到貨穿上去女朋友眼睛都看直了，讓我重新找回了自信心！」另一位顧客也回饋心得：「手感和顏色都可以，完全以假亂真，穿時須在產品內側灑上爽身粉，頭上最好戴髮網以免扯到頭髮。」

西裝 健身 淘寶

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