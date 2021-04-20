四川新手媽媽產後持續發臭脹痛 兩月後排出發黑紗布揭醫療事故

人生第一次當媽媽，對不少女性來說是開心的事，但對四川成都的閆女士來說，卻是有苦難言，因為她自從今年2月誕下一名女嬰後，全身便散發出臭雞蛋味，而承受巨大的身體折磨和精神壓力。

直到產後兩個月，她在一次排便時，排出一塊已經發黑的手術用紗布，於是要求為她進行婦產科手術的成都西區醫院作出賠償，但雙方未協商一致。

醫院方面表示，當事醫護已停職接受調查，並將繼續與患者協商後續事宜。

據成都商報報道，今年1月，閆女士在成都西區醫院順產生下女兒，產後兩個月，身體卻持續散發血腥和臭雞蛋的異味，且下身墜脹疼痛難忍。她表示，在生產後的住院期間，值班護士隱晦地提示她身體有味道，讓家屬擦拭一下，隔篱床位的家屬也說她床位有味道。

而在2月2日，閆女士回家後開始坐月，家人多次表示，聞到閆女士身上散發著血腥氣和雞蛋腐爛的味道。不僅如此，閆女士感到下身有墜脹痛感，不能久坐、久站甚至維持同一個動作太久。生下女兒50日左右，閆女士亦曾到醫院就診，但由於惡臭不止，未能進行陰道B超檢查，只做了腹部B超，提示沒有異常。

因為身體異味，她甚至沒有親自餵母乳，只能將母乳擠到奶袋里再餵。但伴隨著持續的疼痛和羞愧感，閆女士表示，自己還沒「出月子」，奶水就明顯不足，現在已經只能純奶粉餵養。

4月2日中午，閆女士體內排出了一坨物體，比較大，她擔心是甚麼重要器官，結果仔細一看，竟然是一塊發黑的紗布。當天下午，她就趕到成都西區醫院，工作人員向她表示需要進行調查，清明假期後予以回覆，醫院也承認有責任。而在紗布取出後翌日，異味就沒有了，但至今腹部仍不時疼痛。

閆女士說，她不清楚之後會有甚麼後遺症，加上這段期間身體和心理壓力都很大，希望院方給她一個合理的賠償，或者保證她的身體健康，但目前雙方沒有協商一致。

對此，4月14日，涉事醫院產科護士長表示，手術中紗布的作用是暴露視野，讓血不要往下面浸，正常情況下，分娩結束下產床時就應該把紗布取出。護士長稱，對工作疏忽造成此一情況表達歉意。

及至4月16日，成都西區醫院醫務部工作人員表示，根據投訴情況，醫院已經對當值醫護人員停職，配合調查；同時，相關部門和醫院也會對事件進行調查定論，並與當事人協商相關事宜，目前已與當事人及家屬約定擇日談話協商。

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文章授權轉載自《香港01》