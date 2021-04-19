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4歲男童下體「疑遭老師剪斷」 幼兒園指稱：玩滑梯戳傷
周五（16日），一名4歲男童的家長在微博發文表示，兒子在中國大陸武漢博苑奧林匹克幼兒園上課期間生殖器受到重創，疑似是遭老師用剪刀剪斷。同時，有疑似這位家長的微信朋友圈被曝光，內容包含多張男童傷口圖片以及接受治療畫面。
男童的家長稱，男童上課期間在幼兒園內嚴重受傷，導致生殖器官遭到重創，男童連續半個月的時間裡亦一直堅稱是被「怪物老師」傷害。但事發後，園方卻表示男童為玩滑梯時不慎摔倒，導致受傷。因男童的說法與幼兒園的回應不一致，男童家長經檢查後發現「小孩的大腿兩側沒有任何刮痕和受傷，只有生殖器官嚴重受傷」，認為是「疑點重重」。
對此，武漢市東西湖區教育局在3月30日事發當日，就聯合警方成立了專項組介入調查，有工作人員表示，經過閉路電視畫面取證發現，男童受傷確實是玩滑梯時不慎摔倒被戳傷，目前男童已轉到武漢市兒童醫院救治。至於是被何物戳傷，該工作人員就未有回應。
該工作人員又說，「流傳在網絡上的事件情況及推斷為男孩家長的自發行為，幼兒園方已準備通過法律手段對家長的惡意誹謗行為提起訴訟。」
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文章授權轉載自《香港01》
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