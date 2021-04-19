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被嫌霸佔電視音量過高 養老院長者「暴毆室友致死」

香港01 / 姜庚宇
兩位老人年齡分別為80多歲和70多歲，共住一室不過月餘。 圖／山東商報
兩位老人年齡分別為80多歲和70多歲，共住一室不過月餘。 圖／山東商報

中國大陸河南安陽滑縣公安局日前通報，當地一間養老院發生兇案，一名張姓長者將同住的杜某某毆打致死。

警方逮捕張姓疑犯並進行訊問，其對將杜某某毆打致死的犯罪事實供認不諱，而作案原因疑似為「被嫌霸佔電視、音量過高」。據山東商報報道，死者兒子表示，事發於4月9日，他於凌晨1時31分接到老人院工作人員稱，父親發病了，1點36分又接到電話獲悉父親已死亡。待他趕到老人院時看見，父親平躺在自己的床上，蓋著被子，只有一隻腳露出。他掀開被單看見，父親臉部烏青，有被毆打的痕跡，於是報警。

死者杜某某的兒子續指，警方調查時告訴他，兩個人爭吵的原因是，張某某看電視聲音大，杜某某覺得嘈；而疑犯張某某犯案時，手裏拿的是一個酒罐。

涉事養老院的工作人員介紹，該院已開辦十餘年，目前有80多位長者居住，工人發現事發後也受到驚嚇，他們沒有想到會發生這樣的事。工作人員又指，兩位老人年齡分別為80多歲和70多歲，共住一室不過月餘，而在事發前，疑犯還曾與其他老人打招呼，「根本就看不出來有暴力傾向」。

不過，該院院長就透露，此前他巡房時發現，張某某經常一人「霸佔」著電視，且將音量調到很高。

目前，犯罪嫌疑人張某某已被刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。截至4月17日，涉事的滑縣夕陽紅養老院則維持運作，還有家屬前去探望老人。

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文章授權轉載自《香港01》

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