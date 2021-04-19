陸女為參加閨密婚禮縮胃減重「8日瘦6公斤」 網：過命的交情

朋友之間交情深厚，有時會以「兩肋插刀」形容願意為彼此付出，然而中國大陸近日有女子就以身示範。長春一名女子得知相識逾10年的閨密即將舉行婚禮，為了漂漂亮亮的見證對方的人生大事，希望於短時間內減重，遂決定接受縮胃手術，在8日內瘦了6公斤。事件引來大陸網友關注，不少人形容從其行為已看出兩人的交情已「超越生死」。

陸媒報導，住在吉林省長春市的肖姓女子與閨密相識逾10年，得知對方將於今年5月20日舉行婚禮後相當興奮，暗自決定要將體重減至最佳狀態，穿上伴娘裙送上祝福，「因為我們關係比較好，已經十多年感情了，希望能漂漂亮亮的出現在她身邊」。

肖姓女子說，自己並非「從小就過重」，體重隨年月增長只因注射過激素，「我平時是在酒吧唱歌的，以前也沒那麼胖，之後打了激素就胖得很快，最胖的時候能胖到120公斤」。為了變美，肖姓女子可謂不惜工本，收到閨密結婚的消息後便辭掉工作，「她剛和我說完不久，我酒吧那邊就不幹了」。她花時間了解短時間內減重的方法，最終決定到醫院接受縮胃手術。

手術完成後，肖姓女子於8日內減重6公斤，對效果尚算滿意，「我相對來說，（體重）還算掉得快，因為這個手術是基數愈大掉得愈快」。肖姓女子之後更逐漸減至98公斤，惟距離其目標仍有距離，「我是希望掉到約85公斤，差不多就挺好了」。

事件獲媒體報導後引來陸網友熱議，不少人直指肖姓女子「太拚了」，認為如閨密與她交情好，必定不會介意其體重或外形，「真心的好朋友，無論什麼樣子，在自己心裡都是最美的」、「妳這樣會閨密壓力很大啊！自己健康最重要」。

也有人形容，肖姓女子願意為閨密接受手術，反映兩人的關係已「超越生死」，「這是過命的交情啊」。但也有人質疑肖姓女子縮胃也有個人打算，「真是為了閨密才這樣做的嗎？我認為閨密結婚只是個理由，自己內心肯定早有想法，是了解很多之後才做的決定」。

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文章授權轉載自《香港01》