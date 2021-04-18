陸浙江景區雕像「媳婦給婆婆餵母乳」被投訴 網友意見兩極

大陸浙江湖州營盤山景區一座「媳婦給婆婆餵母乳」的雕像近日引起熱議，甚至有網友認為非常不雅觀且影響不好，因此投訴景區。

該景區工作人員16日回應稱，雕像來源中國傳統文化中的二十四孝，是「乳姑不怠」的典故。雖然現在看起來不雅，但在當時來看是一種孝道。該工作人員更表示，「投訴的可能是年輕人，他可能不懂孝。」

官方資料顯示，營盤山景區項目總投資約1.5億元人民幣（約6億5207萬新台幣），見證了中國一系列重要軍事歷史事件。依託於此，景區設置了人大主題公園、國防教育園、軍事主題研學園等三大主軸景觀節點。

該景區設置了二十四孝雕像，其中一座女子給婆婆餵奶的雕像引起關注。由於該雕像乳房外露，有網友認為非常不雅觀，恐造成不好的影響。面對網友的批評和投訴，景區一名工作人員介紹「乳姑不怠」的典故稱，「以前有一個（人）家裡很窮，然後母親生病了，家裡沒有營養品，兒媳婦剛剛生完小孩，然後她用母乳來餵自己的婆婆，這是二十四孝中其中一孝。」

但翻查資料，「乳姑不怠」講述的是已經做祖母的媳婦用乳汁孝養婆婆，且永不懈怠的孝行。該典故原文記載為：唐崔山南曾祖母長孫夫人，年高無齒。祖母唐夫人，每日櫛洗，升堂乳其姑，姑不粒食，數年而康。一日病。因此有詩雲「孝敬崔家婦，乳姑晨盥洗。此恩無以報，願得子孫如。」

意思大概為，唐朝崔山南的曾祖母長孫夫人，年事已高，牙齒脫落。其祖母唐夫人，每天盥洗後都用自己的乳汁餵養婆婆，數年下來，婆婆不吃米粒飯食，身體卻依然健康。長孫夫人後來召喚家中的老老少少說：「我多年來沒法報答媳婦之恩，希望子孫能像媳婦一樣孝敬她就夠了。」後來崔山南做了高官，果真像長孫夫人叮囑那樣孝敬祖母唐夫人。

「二十四孝」中的故事有很多內容與現代社會理念格格不入，比如「埋兒奉母」等。上述景區工作人員則表示，「如果說二十四孝都不允許的話，那中國的孝何在呢，二十四孝是老祖宗一輩一輩傳下來的。」他還說，投訴的人可能是比較年輕的人，「他可能不懂孝。以前這種二十四孝就叫孝。」

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文章授權轉載自《香港01》