女學生路中間綁鞋帶遭車輾多處骨折 司機：視線盲區沒看到

到底是誰的責任？日前大陸四川重慶發生一起交通事故，但網友竟紛紛指責遭撞女子。事發時剛好是放學時間，一名女學生和同學經過加油站時走在隊尾，正準備離開的藍色車停下讓路，但女學生卻突然在馬路蹲下綁鞋帶，藍色車正面撞向女生，她被輾過捲入車底，全身多處骨折幸無性命危險。

撞人司機事後稱女生在他的視線盲區，根本看不到，警方仍在調查事件。然而，網友看影片後，紛紛指責女生不應在路中間蹲下，甚至有人揶揄女生「傷治好了去看看腦子吧」。

事件發生於大陸四川重慶一間加油站，影片中女學生和其他同學正打算穿過加油站，藍色車見有學生行過也停下來，但女學生突然停低蹲下綁鞋帶，藍色車曾一度停下，但過了一會繼續向前駛，正面撞向女學生，蹲著的女學生被輾過並捲入車底，司機發現有異停車，其他學生都跑到藍色車旁查看。女學生隨即被送往醫院，經檢查後發現全身多處骨折，醫生稱目前沒有生命危險，警方正進一步調查事故原因。

大陸媒體指出，警方事後翻查附近的監視器，發現時姓司機當時剛在加油站的洗車場洗完車準備離開，事發時正是附近學校的放學時間，有多名學生經過加油站，女學生當時走在最後，因鞋帶鬆脫，在離藍色車不到一公尺的位置蹲下綁鞋帶，最後釀成意外。

時姓司機稱他開車時並未看見該女學生，當時他只見6、7個學生行過，「預計學生都走完了，準備開車離開，走一走就發現壓到人了」，他後來聽別人說女學生剛好蹲下綁鞋帶，剛好在視線盲區，「我就沒看到她」。

事件在微博引起熱議，雖然警方未完成調查，但網友紛紛同情撞人司機，批評女學生這樣蹲下綁鞋帶才危險，有同為駕駛者的網友指出，駕車的視綫盲區不是一般路人想像得到，甚至有留言對女學生惡言相向，「長這麼大了還不長點腦子，在路中間綁鞋帶，壽星公上吊啊」。

藍色車繼續前進，正面撞向女生。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》