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「球狀UFO」影片曝光遭網瘋傳 中國官方：確有此事

聯合新聞網 / 綜合報導
中國黑龍江省的夜空近日出現一串不明飛行物。 圖／楚天都市報
中國黑龍江省的夜空近日出現一串不明飛行物。 圖／楚天都市報

中國黑龍江省的夜空近日出現一串不明飛行物（Unidentified Flying Object，UFO），不但持續飛行20多秒，更讓當地民眾在夜空中看見五顏六色的飛行球狀物，官方對此已經證實「確有此事」，但目前不知道該物體的行蹤。

據中國《楚天都市報》報導，事發時間為本月14日凌晨3點多，而拍攝影片的劉姓民眾住在黑龍江市。當晚夜空中突然出現數個「五顏六色」的發光飛行物體，且持續飛行了20多秒，儘管手機拍不出確切顏色肉眼看到的顏色，但劉姓民眾強調，當下看到的顏色非常鮮艷。

此影片也在微博上被許多網友瘋傳，中國內部有不具名的天文專家指稱，從物體的形態來看並非流星，而富錦市應急管理局李姓工作人員向中國媒體透露，當地官方已經關注到球狀不明飛行物事件，也證實這些物體14日凌晨確實有飛越縣域上空，但不清楚具體落到哪裡，仍需要相關人員調查釐清。

黑龍江 UFO

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