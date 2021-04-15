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男花87萬純手工製作仿三星堆黃金面具 博物館館長：來上班吧

香港01 / 彭琤琳／報導
陸網友「才疏學淺的才淺」用500克黃金純手工復原三星堆黃金面具。（微博）
陸網友「才疏學淺的才淺」用500克黃金純手工復原三星堆黃金面具。（微博）

3月20日，位於四川德陽廣漢市的三星堆新一輪考古發掘成果公布，在出土的500多件重要文物中，僅有「半張臉」的黃金面具殘片成為關注的焦點。

一名25歲的UP主（意指在影片網站上傳影片、音訊的人）「才疏學淺的才淺」，周一（4月12日）在B站上傳了一段名為《15天花20萬元用500克黃金敲數萬錘純手工復原三星堆黃金面具》的影片，詳細記錄了自己手工製作金面具的全過程。三星堆博物館副館長看完後更力邀他到修復館上班。

三星堆出土的黃金面具。觀察者網
三星堆出土的黃金面具。觀察者網

據悉，三星堆新出土的半張黃金面具，寬約23cm、高約28cm、重約280克。專家則推測，面具的完整重量在500克左右。此後，網友「才疏學淺的才淺」（以下簡稱「才淺」）籌集到20萬元人民幣（約新台幣87萬元）到銀行購買了500克黃金，並準備製作工具。

「才淺」是一名手工愛好者，在b站擁有247.4萬粉絲。當被問到為什麼要花這麼多錢用真黃金來製作這張面具？「才淺」表示，他想用純手工的方式，來感受3000年前古代工匠的心路歷程。之所以用黃金，是考慮到它超高的物理延展性和極強的化學穩定性，「即便敲得很薄，它都不會破。」

「才淺」講述製作過程時稱，他要用1.8公斤的錘子快速用力地捶打金條，「不出幾分鐘就會感覺手臂發酸，而這一過程將重複上萬次。」經過上萬次捶打後，金條變成了平均厚度為0.3至0.4毫米的金板，達到了和原版金面具差不多的厚度。據他判斷，3000年前的工藝應該是先有青銅人像，再把捶打好的金板放到青銅人像上進行捶打，令面具可以和人像完全貼合。

由於「才淺」沒有青銅人像，他在金板上手繪了一張面具，並進行細緻的敲打與塑形，最後是拋光。歷時15天後，黃金面具製作完成，「才淺」也把製作黃金面具的片段剪輯成影片，分享到網絡上，收到了大批網友的稱讚，不少人都表示「高手在民間」。

這段影片也引起三星堆博物館副館長朱亞蓉的注意，她更在朋友圈喊話「才淺」，「來我們修復館上班吧。」對於外界的讚譽，「才淺」卻非常謙虛，他認為文物工作者不僅有技術，而且還有歷史知識。「製作方面，感覺我還不夠成熟。技術成熟了，也可以去修文物。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

文物 考古 博物館

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