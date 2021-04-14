貨車司機被指超載遭扣車罰款 當場自殘求復磅終證清白

早前河北一名貨車司機因在超限檢查站被扣車罰款而服毒身亡，引發廣泛關注。近日，一名貨車司機駕駛一輛貨車從山東到廣東佛山運貨，一路途徑多個檢查站均未被超限處罰。而在經過廣東清遠時，執法人員稱重時卻表示出現超重情況，要扣車罰款處理。該司機多次請求復磅未果，選擇自殘以證清白，復磅結果顯示不超載。清遠市清城區交通運輸局指，目前相關部門已介入核查此事。

事主趙洪軍表示，不久前，他駕駛一輛限載49噸的貨車，從山東淄博運送一車有色金屬前往廣東佛山。在貨物上車出廠前，趙洪軍貨車過磅顯示重量為49.89噸。他表示，從山東出發，沿路經過江蘇、安徽、江西，再經廣東英德，共通過了5個檢查站，均未被超限處罰。

按照交通運輸部與公安部辦公廳發布的規定：「超過規定限載標準1噸以內的，予以警告後放行」。4月12日，當他經過廣東清遠時，執法人員對其車輛進行攔截，要求前往超限檢測點過磅檢測。趙洪軍說：「當時的稱重結果為50.24噸，執法人員將我車子扣下，需要接受500元罰款，並記3分。」

趙洪軍解釋，這批貨物客戶等得比較急，倘若車子被扣，卸貨時間被耽誤，他不僅要接受執法人員的處罰，還要支付違約金。趙洪軍猜想，或許是檢測點的地磅數據顯示「過大」，因此他多次請求復磅，然而皆遭到拒絕。

期間，趙洪軍多次撥打12345市長熱線尋求幫助，但對方回應稱，只能與現場執法人員協商解決。趙洪軍在百般無助之下，於是在執法大廳內選擇自殘自證清白。在救護車將趙洪軍送往醫院接受治療後，他前去轄區派出所做了筆錄，並在一名交警的協商幫助下，才得到一次復磅機會。再次過磅時顯示重量為49.​​96噸，並不算超載。

貨車司機在廣東檢測站遭指控超重，復檢後證實並未違規。圖擷自大江網

趙洪軍的自拍照顯示，他手上有一條十多厘米長的刀口，共縫有14針。趙洪軍批評：「明明是自身設備出現問題，不去整改，卻一再為難卡車司機。試問，作為公職人員，有沒有將為人民服務落到實處？能否請求執法人員更人性化執法。畢竟，監管的目的是解決問題，消除風險，而不是簡單一罰了之。」

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文章授權轉載自《香港01》