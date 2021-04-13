快訊

洪瑞珍三明治鬧雙胞 堂兄告堂妹不得再使用

血栓疑慮大！美國食藥署與CDC建議暫停接種嬌生疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5分鐘讀完小說？母砸16萬為兒「開發右腦」 他成績慘摔變墊底

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名母親砸16萬讓孩子進行「右腦開發」訓練，不料孩子的成績不升反降，讓該母親相當崩潰。示意圖／Ingimage
大陸一名母親砸16萬讓孩子進行「右腦開發」訓練，不料孩子的成績不升反降，讓該母親相當崩潰。示意圖／Ingimage

「孩子的教育不能等」，許多家長都抱持這樣的教育理念，希望自家的小孩能夠贏過他人，因此自小就將孩子們送去才藝班或補習班，希望他們能趁小學習更多東西。中國大陸一名王姓母親也秉持著相同的想法，他為了讓兒子「贏在起跑點」，便砸了人民幣3.68萬（約新台幣16萬元）讓他加入「右腦開發」的訓練班，期許他能習得「五分鐘看完一本長篇小說」的技能，不料事與願違，兒子的成績就此一落千丈、變成吊車尾，讓王姓母親氣急敗壞。

根據大陸媒體報導，王姓母親因盼望兒子能夠前途無量，儘管手頭拮据仍心一狠砸下人民幣3.68萬，為兒子報名當地的培訓機構，以「全腦潛能開發悟進法」為孩子進行「右腦開發」。「全腦潛能開發悟進法」主要在培育學生的速讀能力，藉由右腦開發，「讓文字以光波的速度傳入大腦，在腦中自動轉化成圖像，學生五分鐘左右看完一本長篇小說」，更可牢記所讀之內容，提高左右腦的整合能力、增強口才。

打著「經過訓練的孩子就能一目十行、過目不忘」的噱頭，該機構在服務協議書上明確寫出，「（經過訓練後）小學三年級至初中二年級可在1到3秒內看完一頁的書；初中二年級至初中三年級則能在3到6內秒看完一頁書，5分鐘就可以背20到100個英語單字」，王姓母親為求兒子飛黃騰達果敢砸錢，不料事情卻未如她所預料一般，兒子的成績不但沒有進步，反倒一落千丈、成為校內倒數。

王姓母親表示，受訓一段時間後，完全不見兒子有明顯的進步，反而對課程越發沒有興趣，成積更是慘不忍睹，初一時本來還在全校排有前300名的位置，豈料受訓後一年，兒子的成績根本沒往上爬，反倒在初二的考試中直直下滑500名，掉到全校800名的位置，甚至連英語及語文的成績都沒及格，讓王姓母親相當崩潰。

眼見培訓未達成效，王姓母親氣得要求機構全額退費，對此機構也做出反擊，機構直指王姓母親的孩子「有些叛逆且缺乏管教」，上課至今卻要退全額相當不合理，最後只願退人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）的學費給王姓母親，但雙方仍未達成共識，目前該起事件已由當地教育部門介入調查。

補習

延伸閱讀

美女上班族電梯自拍驚見「恐怖鏡像」 網友挖2關鍵瑟瑟發抖

帳戶突然多了一萬元...她急問「能用嗎？」 網友揭恐怖後果

有錢人小孩現在流行「學寫程式」？ 網曝關鍵：沒壞處

好市多挑西瓜2關鍵曝光 人妻一吃超驚艷引網友跪求秘訣

相關新聞

5分鐘讀完小說？母砸16萬為兒「開發右腦」 他成績慘摔變墊底

「孩子的教育不能等」，許多家長都抱持這樣的教育理念，希望自家的小孩能夠贏過他人，因此自小就將孩子們送去才藝班或補習班，希望他們能趁小學習更多東西...

男一手開車一手抓蛇頭 嚇壞收費員

浙江杭徽高速上，日前一輛SUV駛進玲瓏收費站，收費員正準備示意司機支付通行費，沒想到對方急急忙忙地說：「我手上有條蛇，稍...

樂山「靈寶塔」雪糕火了 3天賣出4500套

「雪糕再舉高一點，好了，真的和後面的靈寶塔一模一樣誒。」在剛剛過去的周末，跟朋友一起來樂山大佛景區遊玩的劉妍，興奮地拍照...

醫院同日出生兩嬰兒「均鎖骨骨折」 院方：屬分娩風險

初生嬰兒骨骼發育尚未完成，若傷及骺板後未有做好矯正，或會造成彎曲畸形等後遺症。近日，有家長反映，兩名男嬰同日在中國深圳市龍崗區婦幼保健院（下稱龍崗婦幼）出生後，均發現有鎖骨骨折，家屬事後向院方索賠被拒。

2男回鄉祭祖期間房屋被強拆 返鄉後「只剩殘磚碎瓦」

家住中國大陸深圳龍華的楊先生近日向陸媒反映稱，他跟弟弟清明假期回茂名老家掃墓，返回深圳後卻發現二人的房屋都被擅自清拆，只剩下一片廢墟。而兩幢樓房被拆當晚，多個路口監視器「恰巧」全壞。當二人找到涉事街道信訪辦主任詢問事件時，對方竟發脾氣稱，「賠錢即可，沒多大事。」事件曝光後引起輿論關注，當地警方周五（9日）通報稱，已立案調查此事，現已刑事拘留4名疑犯。

吃霸王餐？情侶叫外送屢稱打翻要求退款 店家：根本不是我們餐點

以手機app叫外送十分方便，民眾足不出戶就可享用送上門的美食，然而不時也有涉及叫外送的爭執發生。10日陸網流傳片段，顯示元朗一間餐廳的女老闆，於該區街頭直播時走到一對年輕男女面前，指責對方多次叫外送後以不同原因取消訂單或要求退款，但「上傳照片都不是我餐廳賣的」，質疑對方藉此「吃霸王餐」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。