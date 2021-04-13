5分鐘讀完小說？母砸16萬為兒「開發右腦」 他成績慘摔變墊底

「孩子的教育不能等」，許多家長都抱持這樣的教育理念，希望自家的小孩能夠贏過他人，因此自小就將孩子們送去才藝班或補習班，希望他們能趁小學習更多東西。中國大陸一名王姓母親也秉持著相同的想法，他為了讓兒子「贏在起跑點」，便砸了人民幣3.68萬（約新台幣16萬元）讓他加入「右腦開發」的訓練班，期許他能習得「五分鐘看完一本長篇小說」的技能，不料事與願違，兒子的成績就此一落千丈、變成吊車尾，讓王姓母親氣急敗壞。

根據大陸媒體報導，王姓母親因盼望兒子能夠前途無量，儘管手頭拮据仍心一狠砸下人民幣3.68萬，為兒子報名當地的培訓機構，以「全腦潛能開發悟進法」為孩子進行「右腦開發」。「全腦潛能開發悟進法」主要在培育學生的速讀能力，藉由右腦開發，「讓文字以光波的速度傳入大腦，在腦中自動轉化成圖像，學生五分鐘左右看完一本長篇小說」，更可牢記所讀之內容，提高左右腦的整合能力、增強口才。

打著「經過訓練的孩子就能一目十行、過目不忘」的噱頭，該機構在服務協議書上明確寫出，「（經過訓練後）小學三年級至初中二年級可在1到3秒內看完一頁的書；初中二年級至初中三年級則能在3到6內秒看完一頁書，5分鐘就可以背20到100個英語單字」，王姓母親為求兒子飛黃騰達果敢砸錢，不料事情卻未如她所預料一般，兒子的成績不但沒有進步，反倒一落千丈、成為校內倒數。

王姓母親表示，受訓一段時間後，完全不見兒子有明顯的進步，反而對課程越發沒有興趣，成積更是慘不忍睹，初一時本來還在全校排有前300名的位置，豈料受訓後一年，兒子的成績根本沒往上爬，反倒在初二的考試中直直下滑500名，掉到全校800名的位置，甚至連英語及語文的成績都沒及格，讓王姓母親相當崩潰。

眼見培訓未達成效，王姓母親氣得要求機構全額退費，對此機構也做出反擊，機構直指王姓母親的孩子「有些叛逆且缺乏管教」，上課至今卻要退全額相當不合理，最後只願退人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）的學費給王姓母親，但雙方仍未達成共識，目前該起事件已由當地教育部門介入調查。