2男回鄉祭祖期間房屋被強拆 返鄉後「只剩殘磚碎瓦」

家住中國大陸深圳龍華的楊先生近日向陸媒反映稱，他跟弟弟清明假期回茂名老家掃墓，返回深圳後卻發現二人的房屋都被擅自清拆，只剩下一片廢墟。而兩幢樓房被拆當晚，多個路口監視器「恰巧」全壞。當二人找到涉事街道信訪辦主任詢問事件時，對方竟發脾氣稱，「賠錢即可，沒多大事。」事件曝光後引起輿論關注，當地警方周五（9日）通報稱，已立案調查此事，現已刑事拘留4名疑犯。

據廣東廣播電視台報道，楊氏兄弟位於中國深圳市龍華區大浪街道橫朗社區下橫朗村的房屋，在二人回鄉祭祖的時候被拆除，屋內傢俬盡毀，只剩殘磚碎瓦。楊先生稱，他們的房產手續齊全，並非違建。但最近幾年一間名叫卓越的房地產開發商承接了這塊地皮，並開始大面積拆遷，但一直沒人前來與他們溝通拆遷賠償事宜。

楊先生表示，房屋周邊有多個監視器，當他發現房屋被拆後已立即報警，但派出所表示所有攝像頭都壞了，無法調取監控畫面。之後，楊先生兩兄弟到龍華區大浪街道辦反映情況，街道辦信訪辦董主任卻稱，「你講的這個事情沒多大事 」、「沒多大事，我找老蔡找那個拆房子的人給你賠錢行了吧，有多大的事。」

事件引起熱議後，深圳龍華區官方微信公眾號周五通報調查情況稱，經警方初步調查，涉事建築物於4月5日凌晨涉嫌被建安公司私自拆除，三名涉事人員已主動投案。龍華公安同日也通報稱，楊氏兄弟的房屋在不知情的情況下被他人強拆，警方接報後開展調查工作，目前有四名疑犯因涉嫌故意毀壞財物被依法刑事拘留，案件仍在偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》