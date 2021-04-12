聽新聞
test
0:00 / 0:00

2男回鄉祭祖期間房屋被強拆 返鄉後「只剩殘磚碎瓦」

香港01 / 彭琤琳
現場只剩一片廢墟。 圖／廣東廣播電視台
現場只剩一片廢墟。 圖／廣東廣播電視台

家住中國大陸深圳龍華的楊先生近日向陸媒反映稱，他跟弟弟清明假期回茂名老家掃墓，返回深圳後卻發現二人的房屋都被擅自清拆，只剩下一片廢墟。而兩幢樓房被拆當晚，多個路口監視器「恰巧」全壞。當二人找到涉事街道信訪辦主任詢問事件時，對方竟發脾氣稱，「賠錢即可，沒多大事。」事件曝光後引起輿論關注，當地警方周五（9日）通報稱，已立案調查此事，現已刑事拘留4名疑犯。

廣東廣播電視台報道，楊氏兄弟位於中國深圳市龍華區大浪街道橫朗社區下橫朗村的房屋，在二人回鄉祭祖的時候被拆除，屋內傢俬盡毀，只剩殘磚碎瓦。楊先生稱，他們的房產手續齊全，並非違建。但最近幾年一間名叫卓越的房地產開發商承接了這塊地皮，並開始大面積拆遷，但一直沒人前來與他們溝通拆遷賠償事宜。

楊先生表示，房屋周邊有多個監視器，當他發現房屋被拆後已立即報警，但派出所表示所有攝像頭都壞了，無法調取監控畫面。之後，楊先生兩兄弟到龍華區大浪街道辦反映情況，街道辦信訪辦董主任卻稱，「你講的這個事情沒多大事 」、「沒多大事，我找老蔡找那個拆房子的人給你賠錢行了吧，有多大的事。」

事件引起熱議後，深圳龍華區官方微信公眾號周五通報調查情況稱，經警方初步調查，涉事建築物於4月5日凌晨涉嫌被建安公司私自拆除，三名涉事人員已主動投案。龍華公安同日也通報稱，楊氏兄弟的房屋在不知情的情況下被他人強拆，警方接報後開展調查工作，目前有四名疑犯因涉嫌故意毀壞財物被依法刑事拘留，案件仍在偵辦中。

延伸閱讀：

四川師大教授庹繼光墮樓亡 生前舉報官員「暴力拆遷」自家住宅

江西超市牆壁突倒塌 顧客閃避不及受傷 疑與附近拆遷工程有關

文章授權轉載自《香港01》

深圳 廣東 房地產

相關新聞

醫院同日出生兩嬰兒「均鎖骨骨折」 院方：屬分娩風險

初生嬰兒骨骼發育尚未完成，若傷及骺板後未有做好矯正，或會造成彎曲畸形等後遺症。近日，有家長反映，兩名男嬰同日在中國深圳市龍崗區婦幼保健院（下稱龍崗婦幼）出生後，均發現有鎖骨骨折，家屬事後向院方索賠被拒。

2男回鄉祭祖期間房屋被強拆 返鄉後「只剩殘磚碎瓦」

家住中國大陸深圳龍華的楊先生近日向陸媒反映稱，他跟弟弟清明假期回茂名老家掃墓，返回深圳後卻發現二人的房屋都被擅自清拆，只剩下一片廢墟。而兩幢樓房被拆當晚，多個路口監視器「恰巧」全壞。當二人找到涉事街道信訪辦主任詢問事件時，對方竟發脾氣稱，「賠錢即可，沒多大事。」事件曝光後引起輿論關注，當地警方周五（9日）通報稱，已立案調查此事，現已刑事拘留4名疑犯。

吃霸王餐？情侶叫外送屢稱打翻要求退款 店家：根本不是我們餐點

以手機app叫外送十分方便，民眾足不出戶就可享用送上門的美食，然而不時也有涉及叫外送的爭執發生。10日陸網流傳片段，顯示元朗一間餐廳的女老闆，於該區街頭直播時走到一對年輕男女面前，指責對方多次叫外送後以不同原因取消訂單或要求退款，但「上傳照片都不是我餐廳賣的」，質疑對方藉此「吃霸王餐」。

陸中學「集體砸手機」 要求學生大庭廣眾下用鐵鎚行刑

涉事學校校長對媒體稱，「就砸了2個學生的手機，是配合家長要求」。該校長稱，快初中升高中的升學考試了，有家長管不住自己的孩子玩手機，孩子一回家就玩手機。家長為了教育孩子而讓學校砸壞手機，還寫了承諾書，學生也贊成。

管不住學生玩手機 大陸河南學校組織學生當眾砸手機

4月11日，河南一所學校組織學生集體砸手機的話題，登上大陸微博的熱搜榜，引發討論。

霸氣！90隻龍鳳手鐲掛頸新娘淡定微笑 網友驚呼：頸椎超強！

結婚前不少新娘子都會細心護膚及保持身型，務求以最美一面示人，不過除了要打扮，更可能要鍛煉一下頸椎的承受能力！一組婚禮攝影的照片近日在臉書（facebook）瘋傳，只見相片中的新娘頸部掛上近90隻龍鳳手鐲，但她一直從容地露出淡定笑容，令網友不禁慨嘆：「想嫁得好一定去健身房練頸椎！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。