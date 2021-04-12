醫院同日出生兩嬰兒「均鎖骨骨折」 院方：屬分娩風險

初生嬰兒骨骼發育尚未完成，若傷及骺板後未有做好矯正，或會造成彎曲畸形等後遺症。近日，有家長反映，兩名男嬰同日在中國大陸深圳市龍崗區婦幼保健院（下稱龍崗婦幼）出生後，均發現有鎖骨骨折，家屬事後向院方索賠被拒。

院方回應稱，新生兒有一定機率發生鎖骨骨折，事後已減免部分治療費，若家屬不滿意，可以透過醫學鑑定、訴訟等合法途徑解決。

李先生稱，今年1月19日，妻子在龍崗婦幼順產誕下兒子。翌日，兒子被收入醫院新生兒科，卻在7天後被發現鎖骨骨折。據出院記錄顯示，男嬰鎖骨右邊錯位比較厲害，左邊較輕微。

李先生表示，兒子出院後身上一直纏有繃帶，家人都不敢抱，晚上只能讓他平躺，且洗澡時很怕會觸碰到其傷口。雖然骨折會慢慢癒合，但鎖骨依然感覺到一邊高一邊低，「我們擔心小孩會否有後遺症，只能避免再磕到傷口」。經與醫院多次溝通，院方原本答應免除逾人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）的醫療費。然而，院方幾天後變卦，只肯向李先生付人民幣1000元（約新台幣4300元）的人道主義援助。

無獨有偶，該院同日出生的另一名嬰孩也出現鎖骨骨折狀況。劉先生透露，兒子出生時左邊鎖骨骨折錯位比較嚴重，剛出院時都要綁上繃帶，一個月後覆診時，醫生稱骨折位置已沒有問題。他表示，原本要追究院方責任，但考慮到時間成本問題最終放棄。

針對患者家屬質疑小孩出生7天後才檢查出骨折，醫院是否存在疏忽的質疑，龍崗婦幼表示，李先生的兒子出生後因宮內感染收入醫院新生兒科治療，在治療過程中，發現新生兒鎖骨骨折後告知家屬並會診，1月28日患兒肺炎治愈出院。

龍崗婦幼指出，分娩過程中的風險包括新生兒鎖骨骨折，院方已提前告知家屬並簽署相關知情同意書。新生兒發生鎖骨骨折有一定機率，且小孩後續到醫院檢查已基本癒合。院方表示，將為李先生減免部分治療新生兒鎖骨骨折的相關費用，若家屬不滿意，可透過合法途徑解決。

龍崗婦幼介紹，新生兒鎖骨骨折約佔產傷的1至2%。新生兒產傷性鎖骨骨折多發生在分娩時，因為胎兒迅速下降，脆弱的鎖骨極度彎曲而發生骨折。

此外，患者家屬質疑產婦宮內感染，只要進行剖腹產就不會引起小孩骨折。龍崗婦幼解釋稱，無論是順產抑或剖腹產，都由醫生根據具體情況作決定。從醫院的角度來看，該案例中並無超出行醫規範化的事實存在。當時產婦發生宮內感染，經過後續治療，產婦與小孩的感染問題已基本上好轉。

醫療界業內人士稱，產傷性新生兒骨折是分娩的併發症，是分娩過程中人為因素所導致的一種產傷。由於生產的牽引，新生兒可發生鎖骨骨折、肱骨幹骨折、股骨幹骨折，其中以鎖骨骨折最常見。如果骨折完全移位，骨折部位出現畸形，容易作出診斷，若發生青枝骨折，由於症狀輕微，容易被漏診。

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文章授權轉載自《香港01》