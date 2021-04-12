吃霸王餐？情侶叫外送屢稱打翻要求退款 店家：根本不是我們餐點

以手機app叫外送十分方便，民眾足不出戶就可享用送上門的美食，然而不時也有涉及叫外送的爭執發生。10日陸網流傳片段，顯示元朗一間餐廳的女老闆，於該區街頭直播時走到一對年輕男女面前，指責對方多次叫外送後以不同原因取消訂單或要求退款，但「上傳照片都不是我餐廳賣的」，質疑對方藉此「吃霸王餐」。

片段受到網友瘋狂轉載，有經常使用外送平台的網友認為，如顧客存心欺騙，餐廳難以得到保障，最慘是外送員會被扣薪水。《香港01》正向相關外送平台了解事件。

餐廳「元朗花甲粉」10日於facebook粉專發文，指一對年輕情侶過去半年多次訂外送，每次也點同樣食物，並要求在街上取餐。但每當餐點送抵時，對方便會以「錯誤單點」或「打翻食物」等原因，於外送程式要求退款。店家留意到相關情況，翻查紀錄後發現對方上傳作為打翻食物證明的相片，其實並非該店的食物，質疑兩人以該手法「吃霸王餐」。

由於手邊缺乏證據，店家稱兩個月前曾報警但不獲受理，她便一直觀察，並自今年二月起留下男女叫外賣的訂單紀錄。直至昨晚，她於fb專頁開啟直播，走到涉事男女面前對質，直指對方「叫外賣不給錢」，指對方每次收到餐點後以不同理由要求退款，變相不需付款便能享用食物，而且用作證明食物被打翻或出錯的餐點相片亦不屬其餐廳出品，故批評對方吃霸王餐。

影片中可見，男女被質問時先是一臉驚訝，女子多次強調「我來買過很多次，我有給錢」，男子則稱「你要不要檢查一下」，兩人其後一同離去。店家在貼文中提到，這對男女「十幾次以打翻食物為由取消訂單，上傳的照片都不是我餐廳食物」，而女子表示外賣食物「是幫哥哥取，就是這位男士，但我有他們在街上曬恩愛的照片，你們兄妹感情這麼好」，質疑兩人是情侶關係並存心欺騙，「你們覺得我誤會你們的話隨時來找我，我保留所有證據」。

店家更指，每次遇到這種情況，她都要花近半小時調出監視錄影，然後傳證明到相關公司才能取回餐費，但跟外送員聊過後，發現如果客人投訴食物翻倒，外送員就會被扣錢，「要自行吸收」。店家坦言雖然有人稱事件沒有損害其利益，叫她不要理會，但她認為「難道不關我的事的話，就可以看無辜的外送員白白被扣錢？」，於是決定挺身而出，希望可以讓社會減少同類型事件發生，藉以感謝外送員每天為餐廳日曬雨淋地送餐。

貼文引起熱議及瘋傳，不少網友認為店家應拒接兩人的外送訂單以保障自己，「可不可以封鎖這種客人不讓他下單？」，但店家回應指外送平台不容許設立黑名單，又指兩人「吃不到我這間一樣吃第二間」。有任職外送員的網友則指認出影片中男女，直言對方會相約於車站或街頭取餐，「他們不只叫你一間，其他餐廳都遇過，好多同行都遇過，兩個月前已經反映過但都沒用」。

也有網友認為，如事件屬個別情況也能理解，但多次發生便很可疑，「有時外送員真的會送錯餐點，我之前點外送也遇過，但是如果十幾次都是這一招就真是放羊的孩子，公道自在人心」。

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文章授權轉載自《香港01》