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陸中學「集體砸手機」 要求學生大庭廣眾下用鐵鎚行刑

香港01 / 朱加樟
陸網近日瘋傳一則學校要求學生公開砸壞手機的影片，引發網友熱議。圖翻攝自Twitter
陸網近日瘋傳一則學校要求學生公開砸壞手機的影片，引發網友熱議。圖翻攝自Twitter

近日，河南信陽一間國中要求學生集體打爛手機影片在陸網熱傳。影片顯示，學生們依次走上升旗台，拿起小錘子砸向放在桌上的手機，而台下還有大量師生圍觀過程。

11日，涉事學校校長對媒體稱，「就砸了2個學生的手機，是配合家長要求」。該校長稱，快初中升高中的升學考試了，有家長管不住自己的孩子玩手機，孩子一回家就玩手機。家長為了教育孩子而讓學校砸壞手機，還寫了承諾書，學生也贊成。

該影片引起網友熱議，「不從問題的本質解決問題」、「形式主義，過於極端」、「這種事情管是管不住的。即使把手機砸了，只要他想玩，你怎麼知道他沒有別的辦法？而且砸手機造成了經濟浪費」、「手機有什麼錯，錯的是有些人沒有引導孩子正確使用手機吧？」、「看看哪家的手機最結實」、「不會有人覺得如果沒有手機所有人都能考第一吧」、「這不是在浪費資源？」、「強迫破壞私人財產，學校教的就是這個？教育者的素質啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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