霸氣！90隻龍鳳手鐲掛頸新娘淡定微笑 網友驚呼：頸椎超強！

結婚前不少新娘子都會細心護膚及保持身型，務求以最美一面示人，不過除了要打扮，更可能要鍛煉一下頸椎的承受能力！一組婚禮攝影的照片近日在臉書（facebook）瘋傳，只見相片中的新娘頸部掛上近90隻龍鳳手鐲，但她一直從容地露出淡定笑容，令網友不禁慨嘆：「想嫁得好一定去健身房練頸椎！」

該照片由大陸1間婚禮攝影公司拍攝，並放在微博上載宣傳照，從照片可見，新娘按照中國傳統習俗，將收到的所有龍鳳手鐲全掛在頸上，目測有80多至90隻，差不多完全遮蓋了她的上半身，而其頸上也另有大金牌，霸氣與豪氣十足！不過最令人佩服的是，新娘頸部仍然挺直，完全沒有龍鳳手鐲的重量影響，更淡定地露出幸褔的笑容，似在說繼續加重也沒問題，而身旁的新郎的頸上也有近10條金鏈，一對新人甜蜜地迎接大家的祝褔。

有網友打趣的說，新娘應該頗「硬頸」，擁有強壯的頸椎才能戴上如此多金飾，並留言「看著都覺得重」，但也有網友質疑金飾的真假，如「真金承受得起嗎？」、「看那條絲帶就知道有多重，不過搞不好金飾其實是塑膠做的」、「這樣戴還真土氣」。

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文章授權轉載自《香港01》