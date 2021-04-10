快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因體重超標2年「被公司扣過4.3萬工資」 網：幹嘛這麼嚴格

香港01 / 陳進安
通知明確對員工的體重要求。 圖／瀟湘晨報
通知明確對員工的體重要求。 圖／瀟湘晨報

中國河南鄭州一名王姓男子在2年時間內，竟被公司扣了足足人民幣1萬多元（約新台幣4.3萬）的薪金，即每月被扣人民幣500元（約新台幣2000元），而被扣的原因不是因他工作表現不好，而是僅僅因為他體重不達公司要求的標準。事件近日曝光後，涉事鄭州盛基物業管理有限公司的工作人員回應指，公司內部將開會討論，會整改不恰當的規定，並和事主協商處理。

王男在鄭州盛基物業管理有限公司任職秩序主管，向來以自己「高大壯」為傲，可是在2019年10月9日，公司突然下發《關於開展員工體型達標活動的通知》，明確男性體重標準是身高減去105得出的數字，超出或低於標準體重的10%即為不合格。而根據公司的通知，100多公斤的王男體重需要達到75公斤才算合格，因此公司開始從當年11月起，每個月都扣他錢。

為了減肥，其實王男也付出不少，由以前的一日三餐變成一日一餐，並已經減了15公斤，可實在是減不下去。而回應事件時，人事部經理先是表示沒有剋扣王男任何工資，後又改口稱一旦體重達標，會一次性返還扣掉的工資。可當後來追問體重和應拿的工資有何關聯時，該經理又稱沒有特別關聯。對此，鄭州市高新區勞動保障監察大隊的管坤平表示，將會介入對全公司的用工進行調查，若涉及違法必會依法查處。

延伸閱讀：

江蘇外賣員自焚全身8成燒傷：疑因跳槽被扣薪五千 多次討要未果

河北貨車司機被罰2千兼扣車後自殺遺3子 遺書稱盼以死喚領導重視

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 減肥

延伸閱讀

公司惡意給他9萬枚油膩銅板工資 企業神救援換成嶄新鈔票

簽「錯」約！ 手扶梯員被炒 雇主挨罰

合約未滿女醫師提早離職遭醫院求償600萬 最後下場出爐

加薪了！大陸多省市上調今年最低工資標準

相關新聞

新屋「縮水」樓高僅130公分 業主：跪下仍無法挺直腰板

中國四川成都新都區保利大都匯小區的業主反映，收樓時發現發展商承諾的樓層高只有1.3米，成年人根本無法挺直腰板站立，更直言新屋讓業主們實實在在感受到「什麼叫做人在屋簷下不得不低頭」。

因體重超標2年「被公司扣過4.3萬工資」 網：幹嘛這麼嚴格

中國河南鄭州一名王姓男子在2年時間內，竟被公司扣了足足人民幣1萬多元（約新台幣4.3萬）的薪金，即每月被扣人民幣500元（約新台幣2000元），而被扣的原因不是因他工作表現不好，而是僅僅因為他體重不達公司要求的標準。事件近日曝光後，涉事鄭州盛基物業管理有限公司的工作人員回應指，公司內部將開會討論，會整改不恰當的規定，並和事主協商處理。

15歲兒QQ群買變性藥 母：崩潰了

浙江溫州的劉女士發現15歲的兒子小志（化名）怪怪的，她在小志房間發現變性藥、女性內衣，甚至還發現兒子想去外省援交，換取變...

做核磁共振被「忘了」 河南翁困艙裡20分

河南一名68歲邵先生到醫院做核磁共振檢查，結束後卻遲遲沒有被放出，被困在檢查艙內苦等20分鐘，只好自己拿下頭罩「像蚯蚓一...

不好用、不能用… 河南農村廁所革命過三年 竟成擺設

中國農村廁所革命改造計畫已經進行多年，並取得一定的成效。但近日卻收到群眾反映「廁所不好用、不能用」，還出現廁所長期閒置成...

公婆花半年種千株向日葵辦夢幻婚禮 媳：嫁對了

有位網友日前在抖音上分享了自己結婚的故事，公公婆婆為滿足她的願望，花費半年在婚禮現場種植了一畝多地的草坪和上千株向日葵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。