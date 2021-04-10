因體重超標2年「被公司扣過4.3萬工資」 網：幹嘛這麼嚴格

中國河南鄭州一名王姓男子在2年時間內，竟被公司扣了足足人民幣1萬多元（約新台幣4.3萬）的薪金，即每月被扣人民幣500元（約新台幣2000元），而被扣的原因不是因他工作表現不好，而是僅僅因為他體重不達公司要求的標準。事件近日曝光後，涉事鄭州盛基物業管理有限公司的工作人員回應指，公司內部將開會討論，會整改不恰當的規定，並和事主協商處理。

王男在鄭州盛基物業管理有限公司任職秩序主管，向來以自己「高大壯」為傲，可是在2019年10月9日，公司突然下發《關於開展員工體型達標活動的通知》，明確男性體重標準是身高減去105得出的數字，超出或低於標準體重的10%即為不合格。而根據公司的通知，100多公斤的王男體重需要達到75公斤才算合格，因此公司開始從當年11月起，每個月都扣他錢。

為了減肥，其實王男也付出不少，由以前的一日三餐變成一日一餐，並已經減了15公斤，可實在是減不下去。而回應事件時，人事部經理先是表示沒有剋扣王男任何工資，後又改口稱一旦體重達標，會一次性返還扣掉的工資。可當後來追問體重和應拿的工資有何關聯時，該經理又稱沒有特別關聯。對此，鄭州市高新區勞動保障監察大隊的管坤平表示，將會介入對全公司的用工進行調查，若涉及違法必會依法查處。

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文章授權轉載自《香港01》