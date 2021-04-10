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新屋「縮水」樓高僅130公分 業主：跪下仍無法挺直腰板

香港01 / 林芷瑩
高先生身高178公分，即使跪下亦未能挺直腰板。 圖／看看新聞
高先生身高178公分，即使跪下亦未能挺直腰板。 圖／看看新聞

中國四川成都新都區保利大都匯小區的業主反映，收樓時發現發展商承諾的樓層高只有1.3米，成年人根本無法挺直腰板站立，更直言新屋讓業主們實實在在感受到「什麼叫做人在屋簷下不得不低頭」。

這棟位於保利大都匯小區的公寓房，單位每平米單價人民幣1萬餘元（約新台幣4.3萬）。業主高先生稱，當初購買時，發展商宣傳的是精裝閣樓，但收樓時發現人在閣樓根本無法站立。同時他也有發現，木板製成的樓梯根本沒釘緊，只要將腳踩上就猶如搖搖板般，樓梯支架上的螺絲更可以輕易取下。

業主陳女士稱，當時發現不對勁後立即查閱購買合約，發現發展商在單位層高標示為「X」，並未對單位層高作出明確規定。然而在宣傳資料上卻寫着「精裝躍層」，3.9米挑高客廳等字樣。業主曾測量單位的層高，結果顯示所謂的「3.9米挑高客廳」也並未達到3.9米，而是只有3.7米。

陳女士又稱，廠商未有提供實體的房屋供買方看，只能依靠銷售人員的介紹及宣傳資料判斷。不過，廠商之後又要求業主簽署一份補充協議，並寫明廣告等均包含形象藝術宣傳，對出賣人沒有約束力。

據建設部《關於房屋建築面積計算與房屋權屬登記有關問題的通知》及《住宅設計規範》，住宅層高宜為2.8米，計算建築面積的房屋層高均應在2.2米或以上。川拓越律師事務所律師黃銳表示，建議業主與發展商溝通協調，包括商議能否整改，或給予一定的補償。若雙方協調失敗，建議業主可向相關的行業主管部門，比如住建局等部門去合理反映自己的訴求。目前，業主已向當地住建局以及市場監管局反映，相關部門已介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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