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公司總監婚外情 女方丈夫戴綠帽冷靜應對高EQ對話曝光

香港01 / 林芷瑩／報導
陳剛自2016年8月起獲委任為中金公司合規總監。（中金公司）
陳剛自2016年8月起獲委任為中金公司合規總監。（中金公司）

當發現另一半出軌，你會找私家偵探搜集證據再提出離婚，抑或踩上門大罵對方？近日，一段對話錄音在網上流出，原來是中國國際金融股份有限公司（下稱中金）的合規總監陳剛，與已婚女下屬發展婚外情，未料被女方的丈夫馬某發現。

然而，當馬某致電陳剛時，兩人竟一直保持冷靜，馬某先講「你很騷氣」、「我倆有同一個老婆」，陳剛則向對方認錯，又稱「人生不容易」，雙方最終更對孩子的撫養達成共識。網友不禁笑稱，兩人將來或可以做朋友。

雙方對話長達9分鐘，雖然馬某說話彬彬有禮，在電話中一直沒有大罵，但他沒有手軟，更用妻子的手機將對話錄音發送到中金公司各個客戶群組。最終，中金公司昨日（7日）發出公告，陳剛以健康為理由辭職。

據中金公司介紹，陳剛是紐約州執業律師並具有中國法律職業資格，自2016年8月起獲委任為中金公司合規總監。他早於2006年4月加入該集團並擔任多個職位，包括美國辦事處法務部協調人兼CICC Investment Management(USA), Inc.合規總監、北京及香港辦事處合規律師。

另據中金公司日前披露的2020年年報顯示，陳剛現年48歲，自2016年8月任中金公司合規總監，2020年從公司所獲得稅前薪酬為593.5萬元人民幣（約2600萬新台幣）。

以下為雙方對話實錄：

馬某：陳律師，我是馬軍華的老公，有個事情想找您問一下。

陳剛：您等我戴上耳機。

馬某：我就想問一下，您跟我愛人馬軍華怎麼回事，你們倆有點甚麼問題是吧？

陳剛：沒有……沒有甚麼問題，這話怎麼說。

馬某：您發微信，管馬軍華叫老婆，4月3號晚上21:43分發的，然後44分您說您起的比較早。

陳剛：哦，您怎麼稱呼？

馬某：甭管怎麼稱呼，我就是她老公。

陳剛：軍華今天請假了。

馬某：沒說今天的事情，就說4月3號之前。不是，你很騷氣，你知道嗎？

陳剛：您……怎麼……這麼說話呢。我們沒有必要這麼說話。

馬某：那你管我老婆喊老婆，咱倆一個老婆。那咱倆還怎麼說話，你說。

陳剛：您別這麼說。

馬某：馬軍華是我合法妻子，你喊她老婆。這是你的暱稱，習慣性的，還是怎麼著？

陳剛：不是。

馬某：您可以跟我解釋，我可以接受。這屬於男人之間的對話吧，我可以接受，至少給我合理的解釋就行了。

陳剛：可以。

馬某：你現在睡了我的老婆。現在情況就是這樣啦，我已經很容忍了，我都沒有生氣，你覺得你這事做得對嗎？我們都受過教育，你也結婚了，你也有孩子是嗎？

陳剛：是的，這個世界上的事情比較複雜。

馬某：再怎麼複雜，無非就是你感情不好、你要離婚，這都沒關係好吧。你就告訴我，這事做的對嗎？我跟馬軍華還沒有離婚，不知道她跟你怎麼說的，但至少我們還在婚姻存續期。

陳剛：我做的不對。

馬某：這就行了，你認個錯就行了。下一步我就問，你們倆會結婚嗎？因為我們還有孩子，你知道嗎？我不關心你們結不結婚，你是玩一玩也好，或者馬軍華貼著你也好，我都不關心，無所謂。這孩子的歸屬問題。

陳剛：第一，世界上事情是比較複雜的；第二，條件允許，可以（會結婚）。

馬某：我們可能會打離婚官司，主要是因為孩子。如果孩子判給了馬軍華，我希望你能善待。

陳剛：一定的，他姓你的姓，你是他的爸爸，這是人最基本的。我不是說每個人都這樣，（我）肯定會這樣的。我們不是每件事情都能做對，但是說到底要做一個好人，不能每一點都做一個好人。我說的複雜就在這個地方。

馬某：我肯定是會爭取孩子，但是如果爭取不了，希望你能善待，行嗎？

陳剛：這點我可以承諾，但是我就是說，還是，就是請您多擔待吧。

馬某：你睡了我老婆，叫我擔待，你這話就沒意思了。

陳剛：不不不。我說的意思就是，請您原諒，我沒見過您。

馬某：我沒法原諒，好吧。

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文章授權轉載自《香港01》

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