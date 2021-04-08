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一口乾了！大陸掰了吃播迎「喝播」 醫批：拿命換錢

香港01 / 撰文／林芷瑩
中國大陸最近興起許多喝播主。 圖翻攝自網路
中國大陸最近興起許多喝播主。 圖翻攝自網路

幾年前，「吃播」文化深受大眾歡迎，網上更充斥不少吃播博主、大胃王。直至去年8月，《央視》點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費後，各大影視平台紛紛出手制止此等現象，不少相關類別的知名帳號亦遭到下架。

事後，許多以「大胃王」為賣點的吃播博主已經有所收斂。然而，一種以喝酒為主題的「海量喝播視頻」卻慢慢冒出，有博主甚至一口氣喝下一大瓶白酒。有專家表示，相比於吃播，喝酒的成癮性和危害更大，用「喝播」賺取流量無疑是「拿命換錢」。

在大多「海量喝播」的影片中，博主似乎分享各種美食，桌上都放滿串燒、海鮮等，只見博主食了幾口飯菜後，忽然擺出一副「忘記了甚麼」的表情，思考片刻後再「恍然大悟」拿出酒瓶，隨後一飲而盡。不過，有博主沒有用飯菜作「掩飾」，而是直接喝酒，有人甚至發起喝酒挑戰。

不少網友都在影片的評論區中留言，除了驚嘆博主的酒量，更有人擔心博主的身體健康，又稱喝酒不應該當作表演。事實上，部分網站已經特意為同類的喝酒影片標註上「該行為存在風險，請勿輕易模仿」，但並未作出進一步監管。

其實在此之前，有媒體曾在針對「吃播」的報導中，揭發部分博主為了營造能吃的假象，採用剪輯的方式錄製影片。同樣的，「喝播」影片中也有人採用了剪輯的手法，因為博主沒有顯示將酒喝下的鏡頭，被網友質疑是「假喝」，甚至有人提出片中的是假酒，包括將白酒換成梳打水，威士忌中混合冰紅茶等。為了令網友相信是真酒，不少博主就用「點火」驗證真假，包括用紙巾放入酒中沾濕後點燃，或一邊點火一邊喝下杯中的酒，或將口中的酒噴出點燃。

事實上，喝酒的影片確實能吸引觀眾收看，含有喝酒、拼酒等字眼的影片，播放量明顯比其他影片高出一截。為了追求新花樣，有博主發明了「擠壓式」喝酒法，即一手擠壓膠樽，令自己可瞬間喝完一支酒，或將幾升的酒倒入一個大酒杯，挑戰一口氣喝完，或用鼻吸光一瓶二鍋頭。

在大眾的印象中，女性的酒量普遍不高，亦不會經常喝酒。因此，一旦有女性能將酒當水飲，甚至能一口氣喝下幾瓶酒，就能激起觀眾的好奇心，更容易吸引到流量。

對於網上出現的吃播喝播影片，回龍觀醫院酒藥依賴病房主任楊可冰指出，酒容易令人成癮，且喝酒的損害往往是慢性長期，因此喝播的危害性比吃播更大。若「喝播」博主每周都發布4、5支影片，如此高頻率喝酒，而且形成了規律性飲酒，無疑是「拿命換錢」。楊可冰透露，喝酒成癮後，人的情緒會變得非常不穩定，性格甚至會發生改變，或患上情感障礙、抑鬱症或酒精性癡呆。她認為，「喝播」的博主應該為個人健康著想，而影視平台有責任監管相關影片的發布，不能賺黑心錢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

吃播 直播主 酒精 央視

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