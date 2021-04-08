13歲女偽裝成年豪擲300萬買畫 家長震怒要求退款揚言3000萬砸場

中國大陸一名年僅13歲的少女近日透過美術平台聯繫畫師進行約稿，其後竟在家人不知情的情況下，先後豪花共70萬元人民幣（約新台幣300萬）買畫，其中最貴的一張圖為7萬元（約新台幣30萬）。家長得知後勃然大怒，嚴正要求畫師們退錢，並聲稱可擲700萬元（約新台幣3000萬）把該圈子弄得天翻地覆。

對此，涉及款項最大的畫師白琴今日（7日）表示，她事前並不知道女孩未成年，出價7萬元（約新台幣30萬）買畫也是女孩自己的主意，經協商，她退回6萬元（約新台幣26萬）予家長。

上月，自稱「芙芙」的少女通過米畫師平台向白琴發出邀請，帶價5萬（約新台幣22萬）約稿，不過白琴當時以檔期很滿不能按時交稿為由拒絕。不久，芙芙又通過微博找到白琴，今次更加碼至7萬元（約新台幣30萬），希望能加急訂制。受芙芙熱情打動，白琴遂給了對方QQ詳談，並從後者的空間見到她經常約稿，且時間跨度長。另外，芙芙在米畫師上特意標註自己是成年人，更聲稱「已經成年老師不要擔心！家有女兒」，白琴遂沒有起疑。最終，白琴3月15日接稿，約定4月15日為交稿日期。

白琴表示，自己最近接稿的價位通常在數千至2萬多左右，7萬元一般是設圈拍賣的價格。據了解，所謂設圈即人設圈的簡稱，該圈子主要是由畫手獨創一個獨一無二的二次元形象，並通過定價或拍賣的形式出售。雖然價格高昂，但芙芙竟拒絕白琴「分期一半」的建議，豪氣地全款付費，「真的覺得很大氣，根本想不出她會是未成年」。

上月底，白琴已完成了芙芙的訂制畫稿，後者也非常滿意，不過就在前日（5日）下午，白琴收到芙芙的訊息稱要退錢，同時還接到芙芙媽媽的語音，稱已經報警。此時，白琴才驚知芙芙竟然是未成年人，是靠用其母的銀行卡來轉賬付錢。芙芙媽媽要求退款，並稱要從她這最貴的訂單開始追究，更放話「500塊錢（約新台幣2200元）被騙都會被警察調查，就別說你這7萬塊錢一張畫。你把錢給我，我們相安無事」、「我女兒能花70萬買畫，我就能花700萬把你們圈子弄得天翻地覆，不信你試試」等。

最後經家長同意，白琴與對方進行了視象溝通，經協商雙方都同意退款6萬。就外界的質問，白琴強調7萬的價格是少女主動提出，她不存詐騙以及誘導消費等行為，並且她從未聽說過外界所指的訂制設有不能買斷、商用，買家不能發布的「設圈規矩」，相關做法只是芙芙提出的硬性要求，她僅僅表示理解。對於為何不打官司解決，她表示理解家長的處境，加上確實有點被事主媽媽的語氣嚇到，因此選擇退款了事。

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文章授權轉載自《香港01》