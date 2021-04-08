聽新聞
test
0:00 / 0:00

13歲女偽裝成年豪擲300萬買畫 家長震怒要求退款揚言3000萬砸場

香港01 / 陳進安／報導
白琴的作品（左）、芙芙與白琴的聊天記錄。（網上圖片）
白琴的作品（左）、芙芙與白琴的聊天記錄。（網上圖片）

中國大陸一名年僅13歲的少女近日透過美術平台聯繫畫師進行約稿，其後竟在家人不知情的情況下，先後豪花共70萬元人民幣（約新台幣300萬）買畫，其中最貴的一張圖為7萬元（約新台幣30萬）。家長得知後勃然大怒，嚴正要求畫師們退錢，並聲稱可擲700萬元（約新台幣3000萬）把該圈子弄得天翻地覆。

對此，涉及款項最大的畫師白琴今日（7日）表示，她事前並不知道女孩未成年，出價7萬元（約新台幣30萬）買畫也是女孩自己的主意，經協商，她退回6萬元（約新台幣26萬）予家長。

上月，自稱「芙芙」的少女通過米畫師平台向白琴發出邀請，帶價5萬（約新台幣22萬）約稿，不過白琴當時以檔期很滿不能按時交稿為由拒絕。不久，芙芙又通過微博找到白琴，今次更加碼至7萬元（約新台幣30萬），希望能加急訂制。受芙芙熱情打動，白琴遂給了對方QQ詳談，並從後者的空間見到她經常約稿，且時間跨度長。另外，芙芙在米畫師上特意標註自己是成年人，更聲稱「已經成年老師不要擔心！家有女兒」，白琴遂沒有起疑。最終，白琴3月15日接稿，約定4月15日為交稿日期。

白琴表示，自己最近接稿的價位通常在數千至2萬多左右，7萬元一般是設圈拍賣的價格。據了解，所謂設圈即人設圈的簡稱，該圈子主要是由畫手獨創一個獨一無二的二次元形象，並通過定價或拍賣的形式出售。雖然價格高昂，但芙芙竟拒絕白琴「分期一半」的建議，豪氣地全款付費，「真的覺得很大氣，根本想不出她會是未成年」。

上月底，白琴已完成了芙芙的訂制畫稿，後者也非常滿意，不過就在前日（5日）下午，白琴收到芙芙的訊息稱要退錢，同時還接到芙芙媽媽的語音，稱已經報警。此時，白琴才驚知芙芙竟然是未成年人，是靠用其母的銀行卡來轉賬付錢。芙芙媽媽要求退款，並稱要從她這最貴的訂單開始追究，更放話「500塊錢（約新台幣2200元）被騙都會被警察調查，就別說你這7萬塊錢一張畫。你把錢給我，我們相安無事」、「我女兒能花70萬買畫，我就能花700萬把你們圈子弄得天翻地覆，不信你試試」等。

最後經家長同意，白琴與對方進行了視象溝通，經協商雙方都同意退款6萬。就外界的質問，白琴強調7萬的價格是少女主動提出，她不存詐騙以及誘導消費等行為，並且她從未聽說過外界所指的訂制設有不能買斷、商用，買家不能發布的「設圈規矩」，相關做法只是芙芙提出的硬性要求，她僅僅表示理解。對於為何不打官司解決，她表示理解家長的處境，加上確實有點被事主媽媽的語氣嚇到，因此選擇退款了事。

延伸閱讀：

黑龍江漢Twitter發不雅照　稱與多名未成年少女性交　警介入調查

螞蟻集團公布退款更多資料　附H股逾千頁分配結果　速查你有無中

文章授權轉載自《香港01》

未成年

延伸閱讀

資深空姐曝搭機禁忌：頭不要靠窗邊、不要吃冰塊！

車站附近旅社「小髒舊」卻能經營數十年 老司機曝：周末都客滿

好市多驚見「腳臭餅乾」 網推爆：配氣泡水讚啦

新人辦婚宴邀友傳訊「一桌3萬」 網看傻：暗示有低消？

相關新聞

一口乾了！大陸掰了吃播迎「喝播」 醫批：拿命換錢

幾年前，「吃播」文化深受大眾歡迎，網上更充斥不少吃播博主、大胃王。直至去年8月，《央視》點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費後，各大影視平台紛紛出手制止此等現象，不少相關類別的知名帳號亦遭到下架。

太原動物園砸30億改建 竟任由猴長瘤、象搖頭沒人管？

花30億元（人民幣，約4.5億美元）改造兩年的太原動物園，竟對猴子長瘤、大象不停搖頭不聞不問？動物園日前正式開門營業，面...

勞動價值受肯定！山東全職太太離婚 獲93萬家務補償

山東芝罘法院日前審理一宗被告為全職太太的離婚案，全職太太最終獲人民幣93萬元（約14.2萬美元）的「家務補償」，肯定全職...

新品種壁虎 現蹤2476米高山…棲息地世界最高

中科院成都生物研究所兩棲爬行動物學研究團隊日前公布新品種的壁虎，這隻「金江壁虎」發現於金沙江中段四川及雲南交界地帶的乾熱...

13歲女偽裝成年豪擲300萬買畫 家長震怒要求退款揚言3000萬砸場

中國大陸一名年僅13歲的少女近日透過美術平台聯繫畫師進行約稿，其後竟在家人不知情的情況下，先後豪花共70萬元人民幣（約新台幣300萬）買畫，其中最貴的一張圖為7萬元（約新台幣30萬）。家長得知後勃然大怒，嚴正要求畫師們退錢，並聲稱可擲700萬元（約新台幣3000萬）把該圈子弄得天翻地覆。

陸夫妻結婚6年求子不得 原因曝光「丈夫」竟是女兒身

河南一對夫婦結婚6年，一直「造人」失敗。離奇的是，夫妻求醫後得到夫妻不孕的原因卻是「丈夫是女兒身」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。