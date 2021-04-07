見者有分！土豪式掃墓驚現多疊「鈔票磚」 村民排隊爽領1萬7

清明掃墓本是為先人表達心意的行為，但近日陸網瘋傳影片，顯示近百名人士齊集祭祀，而墳墓前的祭品竟包括多疊厚如磚頭的人民幣鈔票。完成拜祭後，主人家更向參與掃墓的人士派發現金，據報金額為最少人民幣500元（約台幣2,160元），最多人民幣4,000元（約台幣17,350元）。這段影片在網上瘋傳，不少網友探問哪裡可以報名做孝子，事件亦引起當地政府注意，官方向媒體稱事件屬實，表示目前正在調查。主人家的身份也引起熱議，網友們紛紛笑虧「有錢就是任性」。

陸網周日 （4日）瘋傳名為「上厝君」的自媒體帳號所發布的影片，標題為「吳總掃墓又發錢了」，指廣東汕頭有商人帶著家人趁清明節掃墓，不少村民也一同參與表達心意。影片中可見，除了一般的祭品如牲畜、水果及糕點外，墳前更放有價值至少數十萬元的人民幣百元現鈔，盡顯霸氣。

祭祀儀式結束後，現場1名男子即以隨身的麥克風向在場人士大喊「每人500」，而旁邊身穿紅色T恤的工作人員則按指示，派發現金給在場近百名有份掃墓的人士，無論成人、長者或兒童統統有份，各人排隊領錢後有秩序地離開。

廣東省汕頭市一戶人家掃墓時擺出百萬人民幣「鈔票磚」，更當場發錢給一同前來的村民。圖擷自微博。

據了解，掃墓後派錢做法為潮汕地區的傳統，無論大家小戶，若有人到自己家族的祖墳拜祭，後人也會給予對方紅包以示感謝。對當地人來說，如某家族的後人「出人頭地」賺到錢回鄉，每逢過年過節便會回鄉發錢，與家鄉的親朋好友分享喜悅，同時作為團結家族及表達謝意的方式。

片段引起網友熱議，網友紛紛討論發錢者的身份，「真的是見者有份嗎？我現在趕過去還來得及嗎？」、「捨得捨得，有捨有得，千金散盡還復來，這名老闆夠大氣，散了錢財籠絡了人心」。知情者就留言透露，主人家為「潮陽區銅盂鎮洋美村人，民生醫院：吳先生」，而影片當中也顯示，掃墓現場有1輛車牌為「粵**888*」的白色7人車，與「吳先生」及家人曾發布的相片及影片相符。

有人翻查相關資料，發現早於2001年，潮汕銅盂鎮洋美村曾有1名吳姓男子以夫婦名義於當地投資興建以潮汕傳統民居為主題的旅遊景點「明安里」，至2018年又曾出資500多萬元人民幣（約台幣2170萬元）為村民興建設施及向長者發送物資及人民幣5,000元（約台幣21,600元）「慰問金」。

廣東省汕頭市一戶人家掃墓時擺出百萬人民幣「鈔票磚」，更當場發錢給一同前來的村民。圖擷自微博。

陸媒向潮汕銅盂鎮政府詢問此事是否屬實，周一（5日）獲回覆指「網傳情況基本屬實」，表示事件於洋美村發生，政府部門已介入調查。官方又呼籲村民要「樹立文明祭掃觀念，自覺抵制低俗之風」，同時要避免聚集，「自覺配合做好疫情防控工作」。

當地政府表示此網傳影片內容屬實。圖擷自 潇瀟湘晨報

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文章授權轉載自《香港01》