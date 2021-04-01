七旬老翁到壽司店買「墓碑」 店家：可能誤以為是壽衣店

近日，大陸遼寧阜新一名七旬老翁走進當地一間壽司店，詢問店家是否售賣「墓碑」，引發關注。店家稱，老翁可能只看到了一個「壽」字，便誤以為這是「壽衣店」。有網友就表示，「很大部分的老年人對新事物的認知還是不夠了解的，希望大家都能理解，體諒。」

據網傳影片顯示，3月26日，這名老翁走進壽司店並詢問「賣碑嗎？」令店家有些疑惑，男店員也回應，「不賣碑，這是賣吃的的店，是壽司店，不是壽衣店」。而老翁有些不明白，又問到「那不一樣嗎？」

據老闆介紹，老翁看起來有70多歲，可能看得不是太仔細，見到了「壽」字便憑著想像進來了，後來解釋清楚這裡是售賣食品的，他也就自己離開了。

對此有網友紛紛表示，「一字之差天壤之別」、「老人自己找地方買壽衣，不管是給自己還是給身邊的親人、朋友，都讓人覺得有一點點難過」、「還是不吐槽了，希望好人安康吧」、「很心酸，大爺可能在安排後事了，自己去選壽衣，或者給老伴選。人生冷暖，感謝壽司店小哥態度還不錯，耐心解釋」。

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文章授權轉載自《香港01》