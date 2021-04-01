「你爸欠5千萬！」小學生一句話神回擊詐騙集團 網笑翻：侮辱性極強
詐騙集團手法多元，只要稍微有個不慎，上千萬甚至億元可能就在短短幾秒鐘離你遠去。大陸安徽淮南市有一名10歲男童接到一通電話，對方表示「爸爸欠了5000萬」，結果男童機靈的回覆一句話，讓大家都笑歪了，也誇獎他的警覺性很強。
綜合陸媒報導，事情發生在本月24日晚上8點左右，大陸安徽淮南市有一名10歲男童在家接到一通電話，對方一開頭就說爺爺出車禍，說著說著又提到了「爸爸欠了5000萬」，他下秒馬上想致電給爸爸確認，但都無人接聽，這時候他冷靜的左思右想，認為「爸爸不可能有這麼多錢」，於是判斷這是詐騙電話，立刻報警處理。
「爸爸不可能有這麼多錢」這一句話讓警察也笑翻了，同時也誇獎男童的警覺性很高，男童表示，因為學校曾經辦過反詐騙講座，所以當下有想到是詐騙，當天男童爸爸正在加班所以沒有及時接到電話，下班回去後也表揚了兒子，警察同時也呼籲「男童警覺性很高，但也要注意，盡量不要讓孩子自己在家」。
事情曝光後，網友也留言笑說「爸爸默默的流下了窮人的眼淚」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「理解到位」、「爸爸：一時不知道該哭還是該笑」、「好孩子，這一下子全國人都知道你爸沒有那麼多錢了、「警察叔叔都笑了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言