「你爸欠5千萬！」小學生一句話神回擊詐騙集團 網笑翻：侮辱性極強

詐騙集團手法多元，只要稍微有個不慎，上千萬甚至億元可能就在短短幾秒鐘離你遠去。大陸安徽淮南市有一名10歲男童接到一通電話，對方表示「爸爸欠了5000萬」，結果男童機靈的回覆一句話，讓大家都笑歪了，也誇獎他的警覺性很強。

綜合陸媒報導，事情發生在本月24日晚上8點左右，大陸安徽淮南市有一名10歲男童在家接到一通電話，對方一開頭就說爺爺出車禍，說著說著又提到了「爸爸欠了5000萬」，他下秒馬上想致電給爸爸確認，但都無人接聽，這時候他冷靜的左思右想，認為「爸爸不可能有這麼多錢」，於是判斷這是詐騙電話，立刻報警處理。

男童一句「爸爸不可能有這麼多錢」笑翻了眾人。 圖／微博

「爸爸不可能有這麼多錢」這一句話讓警察也笑翻了，同時也誇獎男童的警覺性很高，男童表示，因為學校曾經辦過反詐騙講座，所以當下有想到是詐騙，當天男童爸爸正在加班所以沒有及時接到電話，下班回去後也表揚了兒子，警察同時也呼籲「男童警覺性很高，但也要注意，盡量不要讓孩子自己在家」。

事情曝光後，網友也留言笑說「爸爸默默的流下了窮人的眼淚」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「理解到位」、「爸爸：一時不知道該哭還是該笑」、「好孩子，這一下子全國人都知道你爸沒有那麼多錢了、「警察叔叔都笑了」。