理髮店老闆稱柴犬咬人「用鐵鉗拔狗牙」囂張反應讓網友震怒

就算狗狗真的咬傷了人，也不應殘忍虐待！這幾天，一段殘忍對待狗隻影片，在網路上被傳得沸沸揚揚。在影片中，一隻年幼的柴犬被綁在椅子旁，然後一名男子手持鐵鉗，聲稱要將尖牙拔掉。隨後，有人發現有路邊有隻牙齒全被拔去的狗隻，雖然兩者不是同一隻，但事件仍引起網友激烈討論。

這段虐狗影片，是在3月27日時在網上流傳出來。據悉事件發生在中國大陸廣州，而影片中的男子是理髮店的老闆。只見該男子手持鐵鉗，另一手掐住幼柴脖子，並大聲說要將牠的尖牙拔去。狗狗發出慘烈叫聲，更嚇至失禁，但男子還繼續。期後，有網友分享一張疑似被拔牙的小狗死亡照片，引起廣泛熱議。最終有義工澄清非同一隻狗，但擔心已有多隻狗曾遭虐待。

目前理髮店老闆正協助警方調查，但被虐的狗至今仍未找到。網上出現了多個版本，有指小狗是2個月大，但又有人指是4個月。店主一時說狗是買來送朋友的，但突然又說狗是偷來的，又有人說狗是流浪狗闖了進店，消息眾說紛紜。

有愛狗人士到警署門外等理髮店老闆出來，只是希望盡快救起這被虐的小狗。但奇怪地，理髮店老闆怎樣也不肯說狗狗去向，令想救狗的人無從下手。網友都認為，就算狗咬了人，也應報警或交由相關人士處理，而不應私自動刑。更有人說要以牙還牙，替狗狗討回公道。

對此，大陸媒體在新聞報道中也表示：「現在，事件還在進一步調查中。不過，就算是虐待者很可惡，我們也應該用文明的方式去製止，不能打著『保護動物』，『維護正義』的名義，去做惡事。明顯禁止虐待動物盡快立法，只有這樣，執法者才能夠有據可依，虐待動物者才能獲得相應的懲處。」

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文章授權轉載自《香港01》