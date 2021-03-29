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家長誤將「淫穢影片」發到女兒班群 遭行政拘留
近日，中國大陸安徽省的一名家長誤將一段長達2分36秒的淫穢影片，轉發至孩子學校的英語學習班的群組中，被校方報案，當地警方經過調查後，依法給予這名家長行政拘留的處罰。
當地警方表示，在接到報案後，首先進行了證據確認，隨後通過該通訊軟體名對這名違法人進行搜尋，最終確定違法人是來自安徽省蚌埠市梅橋鎮的39歲李姓男子，於是前往李某家中將其拘捕。
對此，李某指，在學習群組中傳播淫穢影片實為手誤，原本是發送給朋友，但卻操作失誤，待自己發現時，已經來不及進行撤回。
當地警方表示，已經確定證據，並依法給予李某行政拘留的處罰。警方又表示，通過通訊軟體等軟體向他人發送淫穢影片、圖片等電子信息，與在網站、論壇等網絡平台發布淫穢電子信息一樣是違法行為，即使不牟利也可能構成犯罪。
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文章授權轉載自《香港01》
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