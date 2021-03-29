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女廚神在家製燒鵝燒豬 網友狂流口水：淘寶「燒味神器」怎麼賣？

香港01 / 梁希爾／報導
張小姐在facebook群組上分享淘寶燒味燒烤爐自製燒鵝燒豬的照片，引來網友激讚！（張小姐提供）
張小姐在facebook群組上分享淘寶燒味燒烤爐自製燒鵝燒豬的照片，引來網友激讚！（張小姐提供）

疫情期間不少人都變成烹飪高手，除了有人以小電器製作燒味外，有女網友在facebook群組上分享從淘寶購來的燒味專用燒烤爐，在家中製炭燒燒鵝及燒豬，令一眾網友看得大流口水，激讚樓主是「女廚神」，甚至笑言：「真的發揮了對淘寶的無限可能性！」惟有人表示，該個「燒味神器」體積龐大，而且要放在戶外操作，只好嘆道「首先你要有間大屋」。

網友張小姐在facebook群組「淘寶開心share」上分享照片，原來照片是1個燒味燒烤爐，張小姐用該燒烤爐成功炮製了燒鵝及燒豬，看起來十分美味！張小姐表示她購買的款式為448元人民幣（約新台幣2000元）的「60雙層加厚木炭」，另加85元人民幣（約新台幣370元）運費，她亦在留言中提到燒烤爐被集運公司以體積重計算運費，以51kg重量收取運費。

根據帖文中提供的連結資料，燒烤爐售價由最平348人民幣（約新台幣1500元）起，至最貴的1580人民幣（約新台幣6850元），視乎大小設計及附送的工具而有不同價錢。連結資料中亦提到，燒烤爐會附送製作燒味的教學，即使是新手入門亦都可以簡易理解。

帖文引來網友熱烈討論，不少人表示想模仿張小姐自製燒味，但最重要是先有1間像樓主一樣大的屋，因要有戶外空間才可以開爐，感嘆的確是「貧窮限制了想像」，而且很多事都是只有想不到，沒有淘不到。網友們亦都激讚張小姐是淘寶界的又一巔峰之作。

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文章授權轉載自《香港01》

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