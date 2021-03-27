長榮貨櫃「陸上也塞」？ 陸網瘋傳一張照：卡在南京高速公路

長榮超大型貨輪「長賜號」，堵住全世界最重要的運河之一蘇伊士運河，造成全球海運大塞車，而中國大陸微博今（27）日更是瘋傳1張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。目前該事件仍未無法判斷真偽，正待當地相關單位查證。

從微博上傳的監視器影片畫面中可見，事發時間為27日上午9時55分左右，整輛卡車橫著停放在高速公路上，後方也因為車禍造成嚴重阻塞，而據監視器右上方的路段顯示，事故地點應該是位於長春-深圳高速公路（代號G25）的南京路段，1輛紅色車頭的卡車載著「EVERGREEN」綠色貨櫃，疑似撞到一旁的自小客車後，才因此造成交通堵塞。

許多網友笑說長榮著「卡完海改卡陸」，不過也有留言認為，車禍其實根本與長榮無關，問題應該在駕駛本身，不要看到長榮就大驚小怪，真正出問題的是卡車駕駛才對。