快訊

用1元硬幣付移工8938薪資 雇主：是她做許多過分的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮貨櫃「陸上也塞」？ 陸網瘋傳一張照：卡在南京高速公路

聯合新聞網 / 綜合報導
中國微博今（27）日更是瘋傳1張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。 圖／微博
中國微博今（27）日更是瘋傳1張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。 圖／微博

長榮超大型貨輪「長賜號」，堵住全世界最重要的運河之一蘇伊士運河，造成全球海運大塞車，而中國大陸微博今（27）日更是瘋傳1張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。目前該事件仍未無法判斷真偽，正待當地相關單位查證。

從微博上傳的監視器影片畫面中可見，事發時間為27日上午9時55分左右，整輛卡車橫著停放在高速公路上，後方也因為車禍造成嚴重阻塞，而據監視器右上方的路段顯示，事故地點應該是位於長春-深圳高速公路（代號G25）的南京路段，1輛紅色車頭的卡車載著「EVERGREEN」綠色貨櫃，疑似撞到一旁的自小客車後，才因此造成交通堵塞。

許多網友笑說長榮著「卡完海改卡陸」，不過也有留言認為，車禍其實根本與長榮無關，問題應該在駕駛本身，不要看到長榮就大驚小怪，真正出問題的是卡車駕駛才對。

長榮 蘇伊士運河 車禍 監視器 高速公路

延伸閱讀

客想買現殺的魚 老闆一敲他卻大喊「這句話」令全網傻眼

她嘆出社會三年半沒漲薪… 網一面倒：年資不是重點

求不到紅線花錢買…她曝悲慘下場 網驚喜：是好事！

手麻好不了？ 骨科醫揭「滑鼠手」治療秘訣：打針要打對

相關新聞

長榮貨櫃「陸上也塞」？ 陸網瘋傳一張照：卡在南京高速公路

長榮超大型貨輪「長賜號」，堵住全世界最重要的運河之一蘇伊士運河，造成全球海運大塞車，而中國大陸微博今（27）日更是瘋傳1張照片是載著長榮貨櫃的卡車發生了事故，導致車直接打橫在高速公路中間，造成當地大塞車。目前該事件仍未無法判斷真偽，正待當地相關單位查證。

「400年神樹」能治百病？他出78萬高價遭村民駁：堅持不賣

在中國西山省的一個農村裡，有一顆受村民愛戴的大樹，不但能治洗髮、沐浴、洗衣服，甚至還能替人治病，日前更傳出有人出價要以人民幣18萬元（約新台幣78萬元）購買，卻被當地村民拒絕。

入鄉隨俗 重慶羊駝偷吃辣椒麵上熱搜

一方水土養一方人，這句話放在動物身上也適用。重慶女孩養了一隻羊駝，牠因偷吃辣椒麵而上了熱搜，從視頻裡可以看到羊駝小嘴吃得...

24歲女到酒店與17歲弟弟一同泡澡 打卡放IG惹議

即使多親近的兄弟姊妹，成年後做出過份親暱的行為，都未必人人能接受。有網民日前分享，指其24歲的女同事到酒店「Staycation」期間，竟與17歲的弟弟一同泡澡，更拍照上社交網絡，令大家非常驚訝，但女同事的1句反駁更令他難以接受。

又婚鬧！新娘遭噁心證婚人「強吻」10秒 新郎竟在一旁笑開懷

又有「婚鬧」！中國大陸婚禮習俗尺度時常惹議，儘管政府近年來宣稱要積極整治，但還是不斷有案例出現。近日有陸網友在微博分享影片，又可以看到有新娘被證婚人強吻，而一旁新郎不但沒有制止，還露出笑容，讓不少網友感到憤慨。

載妻遇劫1死1傷！ 他花2年療傷卻是「詐保上億」的殺妻兇手

大陸遼寧早前發生一宗車禍案件，男子周某駕車載著妻子閻某於錦州市古塔區松坡路一處轉盤突然撞向西北角的防護牆，結果周某重傷昏迷，閻某則當場死亡。不過警方深入調查後，懷疑這宗看似是普通交通意外的事故，其實是由周某精心策劃，目的是透過妻子死亡騙得總計2590萬元人民幣（約台幣1億1300萬）的保險賠償。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。