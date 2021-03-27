「400年神樹」能治百病？他出78萬高價遭村民駁：堅持不賣

在中國西山省的一個農村裡，有一顆受村民愛戴的大樹，不但能治洗髮、沐浴、洗衣服，甚至還能替人治病，日前更傳出有人出價要以人民幣18萬元（約新台幣78萬元）購買，卻被當地村民拒絕。

據《網易新聞》報導說明，這棵老皂莢樹已有400多年的的歷史，高約20多公尺，約要3個人才能將樹合抱住。該樹木的主人周先生表示，從有記憶以來這棵樹一直都在，整個家族便一直在這裡生活著。

對此，周先生的老婆也說明，這棵樹生產的皂角不但可以預防癌症、消除腫瘤，還能提高愛滋病的免疫力。神奇的是，還能治療痛風、類風濕關節炎等幾十種疾病，許多村中的居民都會在求醫無果後，來用皂莢水清洗患部，最後病情也真的都好轉許多。

另外，周先生一家也會將皂角搜集起來，一部分賣給中藥店，另一部分則是留給自家人洗衣、洗髮，泡熱的皂角也能拿來為孫子洗澡，連媳婦在鎮上從事美容院的工作都會用自家的皂角製作洗髮水，然後再帶到店裡使用。

而這棵大樹的神奇功效也讓許多人想來朝聖觀賞，更有人想出價收購，價格也落在人民幣6萬到18萬原（約新台幣2.5萬到78萬元）不等，但周先生卻對此澄清，他們並不會因此轉賣這棵大樹，因為它已經守護了他們好幾代的家人，且除了他們家人外，整個村子也需要它的守護。