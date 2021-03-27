快訊

禁用新疆棉沒影響？專家一句話戳破官方：中國損失大了

魚油不等於魚肝油！ 差1個字差很大學會分辨秒懂吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「400年神樹」能治百病？他出78萬高價遭村民駁：堅持不賣

聯合新聞網 / 綜合報導
在中國西山省的一個農村裡，有一顆受村民愛戴的大樹，不但能治洗髮、沐浴、洗衣服，甚至還能替人治病。 圖／易網新聞
在中國西山省的一個農村裡，有一顆受村民愛戴的大樹，不但能治洗髮、沐浴、洗衣服，甚至還能替人治病。 圖／易網新聞

在中國西山省的一個農村裡，有一顆受村民愛戴的大樹，不但能治洗髮沐浴、洗衣服，甚至還能替人治病，日前更傳出有人出價要以人民幣18萬元（約新台幣78萬元）購買，卻被當地村民拒絕。

據《網易新聞》報導說明，這棵老皂莢樹已有400多年的的歷史，高約20多公尺，約要3個人才能將樹合抱住。該樹木的主人周先生表示，從有記憶以來這棵樹一直都在，整個家族便一直在這裡生活著。

對此，周先生的老婆也說明，這棵樹生產的皂角不但可以預防癌症、消除腫瘤，還能提高愛滋病的免疫力。神奇的是，還能治療痛風、類風濕關節炎等幾十種疾病，許多村中的居民都會在求醫無果後，來用皂莢水清洗患部，最後病情也真的都好轉許多。

另外，周先生一家也會將皂角搜集起來，一部分賣給中藥店，另一部分則是留給自家人洗衣、洗髮，泡熱的皂角也能拿來為孫子洗澡，連媳婦在鎮上從事美容院的工作都會用自家的皂角製作洗髮水，然後再帶到店裡使用。

而這棵大樹的神奇功效也讓許多人想來朝聖觀賞，更有人想出價收購，價格也落在人民幣6萬到18萬原（約新台幣2.5萬到78萬元）不等，但周先生卻對此澄清，他們並不會因此轉賣這棵大樹，因為它已經守護了他們好幾代的家人，且除了他們家人外，整個村子也需要它的守護。

洗髮 沐浴

延伸閱讀

客想買現殺的魚 老闆一敲他卻大喊「這句話」令全網傻眼

她嘆出社會三年半沒漲薪… 網一面倒：年資不是重點

求不到紅線花錢買…她曝悲慘下場 網驚喜：是好事！

手麻好不了？ 骨科醫揭「滑鼠手」治療秘訣：打針要打對

相關新聞

「400年神樹」能治百病？他出78萬高價遭村民駁：堅持不賣

在中國西山省的一個農村裡，有一顆受村民愛戴的大樹，不但能治洗髮、沐浴、洗衣服，甚至還能替人治病，日前更傳出有人出價要以人民幣18萬元（約新台幣78萬元）購買，卻被當地村民拒絕。

24歲女到酒店與17歲弟弟一同泡澡 打卡放IG惹議

即使多親近的兄弟姊妹，成年後做出過份親暱的行為，都未必人人能接受。有網民日前分享，指其24歲的女同事到酒店「Staycation」期間，竟與17歲的弟弟一同泡澡，更拍照上社交網絡，令大家非常驚訝，但女同事的1句反駁更令他難以接受。

又婚鬧！新娘遭噁心證婚人「強吻」10秒 新郎竟在一旁笑開懷

又有「婚鬧」！中國大陸婚禮習俗尺度時常惹議，儘管政府近年來宣稱要積極整治，但還是不斷有案例出現。近日有陸網友在微博分享影片，又可以看到有新娘被證婚人強吻，而一旁新郎不但沒有制止，還露出笑容，讓不少網友感到憤慨。

載妻遇劫1死1傷！ 他花2年療傷卻是「詐保上億」的殺妻兇手

大陸遼寧早前發生一宗車禍案件，男子周某駕車載著妻子閻某於錦州市古塔區松坡路一處轉盤突然撞向西北角的防護牆，結果周某重傷昏迷，閻某則當場死亡。不過警方深入調查後，懷疑這宗看似是普通交通意外的事故，其實是由周某精心策劃，目的是透過妻子死亡騙得總計2590萬元人民幣（約台幣1億1300萬）的保險賠償。

「漫畫腰」爆紅！骨科醫生示警 楊冪跟風挨轟刪文道歉

大陸網上近來興起被稱為「漫畫腰」的動作，以展現女性的體態美。

錯換人生28年 姚策遺憾離世：希望兩家和睦相處

江西男子姚策，出生時曾因醫院疏失被「抱錯孩子」，「錯換人生28年」引熱議，2020年間確診罹患肝癌，日前因病情惡化住院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。