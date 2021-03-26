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24歲女到酒店與17歲弟弟一同泡澡 打卡放IG惹議
即使多親近的兄弟姊妹，成年後做出過份親暱的行為，都未必人人能接受。有網民日前分享，指其24歲的女同事到酒店「Staycation」期間，竟與17歲的弟弟一同泡澡，更拍照上社交網絡，令大家非常驚訝，但女同事的1句反駁更令他難以接受。
有網民在香港討論區以「女同事細佬17歲 Staycation同家姐剝光豬泡澡」為題發文，指女同事近日在Instagram上載一張「勁爆」的照片，只見她和1名男子在泡澡，因而引起大家起鬨，以為她擺脫單身。未料女同事竟稱相中人是其胞弟，她們一家人去酒店Staycation，令眾人大感驚訝，「張相佢係裸上身冇毛巾，我哋問佢同細佬一齊咁樣唔尷尬咩」。
不過女同事的回覆比照片更「爆」：「細佬咋嘛，有咩問題？當沖涼咁沖，咩都冇着。」女同事還罵道「你哋AV上腦，親人之間點都聯想唔到鹹鹹濕濕嘅嘢」。
樓主認為，即使關係多親密，長大後都不會讓兄弟姊妹看全相，但對於其他網民質疑作故事，則堅稱真人真事，解釋不想出賣該同事，才不將截圖上傳。有網民就指此舉太過開放令人難以接受，但亦有人認為這都是家庭內部事務，外人不該干涉。
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文章授權轉載自《香港01》
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