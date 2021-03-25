又婚鬧！新娘遭噁心證婚人「強吻」10秒 新郎竟在一旁笑開懷

又有「婚鬧」！中國大陸婚禮習俗尺度時常惹議，儘管政府近年來宣稱要積極整治，但還是不斷有案例出現。近日有大陸網友在微博分享影片，又看到有新娘被證婚人強吻，而一旁新郎不但沒有制止，還露出笑容，讓不少網友感到憤慨。

這對新人在婚禮上，先是被身穿黃黑外套的證婚人壓頭進行「夫妻對拜」，拜完下一秒，證婚人直接衝上親吻新娘，儘管女方不斷掙扎，但該名男子沒有放手，反而還越抱越緊，時間長達10秒，一旁新郎也沒有勸阻，臉上還掛著笑容，直到強吻結束，他被一旁親友拍了手臂提醒，才走上前查看新娘狀況。

整段過程被放上網，讓許多網友傻眼，「這新郎還慢悠悠晃過去，看起來完全無所謂」、「要是有人敢這樣對我姐、我妹，我腿給他打折」、「什麼玩意？吐了」、「當場戴綠帽，新郎還笑得出來？」

關於婚鬧罰則，山東省鄒平市日前才祭出規定，嚴禁在婚慶中「強行親吻、摟抱或採取其他方式，侮辱、猥褻新娘、伴娘」等，違者由公安機關視情節依法予以治安處罰，構成犯罪的追究刑事責任。

新郎最後才緩緩上前關心。 圖擷自微博

《完整影片》